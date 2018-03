Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyot drágulhat a repülés

Bár a kilépési tárgyalások meglehetősen vontatottan haladnak, London már a brexit utáni időszakra készülve próbálja építeni diplomáciai kapcsolatait az európai országok vezetőivel. Ugyanakkor Theresa May kormányfő mielőbb rendezni szeretné a brit légitársaságok repülési jogait is - számolt be a hirado.hu.

Megakadtak a tárgyalások az Egyesült Államokkal a kétoldalú, repülési jogokról. Az EU tagjaként a brit légitársaságok eddig meghatározott keretek - a többi uniós tagországgal egyenlő feltételek - között férhettek hozzá az amerikai légtérhez és légi közlekedéshez.

Most úgy tűnik, a szép szavak ellenére, az Egyesült Államok csak jóval kedvezőtlenebb feltételek mellett adna hozzáférést az amerikai légi közlekedési piachoz, például a British Airways-nek - írta a portál.

Márpedig ha nem sikerül gyorsan megegyezni a repülési jogokról, akkor nem tuják elkezdeni árusítani a jövő évi menetjegyeket, veszélybe kerül az üzlet tervezhetősége, és ez jelentősen megdrágíthatja a briteknek a repülést. A transzatlanti légi útvonalak majdnem harmadát teszik ki a Nagy-Britannia és az Egyesült Államok közötti járatok.

A kép forrása: Shutterstock.