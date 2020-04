Nagyot kaszál a járványon néhány romániai cég

Romániában a csomagolóanyagokat gyártó vállalatok jól jártak a válsággal, ugyanis termékük iránt erősen megugrott a kereslet. Főként élelmiszeripari és gyógyszercégek vásárolnak náluk.

A gazdaság egésze megszenvedi a koronavírus-járványt Romániában is, vannak azonban ágazatok, amelyek virulnak a rendkívüli piaci viszonyok miatt - írta a Maszol. Ezek egyike a csomagolóanyagok gyártása: a dobozok, papírzacskók, fém-, üveg- és műanyag palackok iránti keresletet a fokozott gyógyszervásárlás és az otthonra beszerzett készétel, valamint élelmiszer-rendelések megugrása turbózta fel.

"A járvány ellenére dolgozunk, mert ha leállnánk, akkor a gyógyszer- és az élelmiszeripar sem tudna működni" - nyilatkozta a Ziarul Financiar gazdasági napilapnak Anastasios Panayotopolos, a sepsiszentgyörgyi Dunapack-gyár vezérigazgatója. A kétszáznál több alkalmazottat foglalkoztató üzemben hullámpapírdobozokat gyártanak. Az igazgató elmondása szerint az elmúlt hetekben lényegesen csökkentek a gépjárműipar megrendelései, amelyet azonban ellensúlyoz a megnövekedett kereslet az élelmiszeripar, főleg a száraztészta-gyártók és a gyógyszeripar részéről.

Az Electric Focsani kft. forgalma is határozottan fellendült. "Robbanásszerűen nőtt a kereslet. Korábban a potenciális ügyfelek az importra támaszkodtak, de azt követően, hogy a behozatal nehézkesebbé vált, elkezdetek a hazai gyártók felé fordulni. A forgalomnövekedését főleg a vegyipar a felelős. Eddig is dolgoztunk fertőtlenítőszereket gyártó cégeknek, de kis tételben, most azonban nagyon megugrott a termelés" - mondja Cosmin Buzaianu, a vállalat marketing- és értékesítési igazgatója.