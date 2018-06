Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ne kanyarodjon balra és milliókat spórolhat

Meglepő módon a jobboldali közlekedésű országokban egy nagyon egyszerű trükkel spórolhatnak az autósok. A UPS amerikai csomagküldő szolgálat 2004 óta több millió dollárt keresett ezen.

A balra kanyarodás - ha kétirányú utakat nézünk - könnyen járhat azzal, hogy az autóval teljesen le kell lassítani és meg kell várni a szembejövő forgalmat, majd a nulláról kell felgyorsítani az autót. A UPS felfedezte, hogy ez feleslegesen növeli az üzemanyagfogyasztást a csomagküldő cégüknél, amely megdobja a kiadásokat és a szén-dioxid-kibocsátásukat is.

A vállalat ezért 2004-ben betiltotta a balra kanyarodást a sofőröknek és az útvonaltervező szoftverét is úgy hangolta be, hogy amikor csak lehet, jobbra fordítsa a sofőröket. A Time közölte a cég számításait is: az elmúlt 14 évben 37,85 millió liter üzemanyagot spóroltak meg, valamint 20 tonna szén-dioxiddal kevesebbet pumpáltak a légkörbe.

A trükk nem csak nagy járműflottával működik: egy átlagos autós is megtakaríthat vele akár több liter benzint vagy gázolajat takaríthat meg.

A fotó forrása: AFP Photo/Roberto Schmidt.