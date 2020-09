Néhány év, és ezzel a fura géppel repülhet

Sikeresnek bizonyult az első modellrepülése a Flying-V-re keresztelte repülőgépnek, amitől a fejlesztők és a kezdeményezés mögé beálló holland légitársaság az utazás forradalmasítását várják. A szerkezetnek még nem ideális a súlyelosztása, néha aggasztóan billeg, viszont a szokatlan tervezése miatt az sem kizárható, hogy hidrogénnel működjenek a hajtóművei.

Képes a repülésre az a szerkezet, amitől alapvető megújulást remélnek fejlesztői a kereskedelmi légiforgalomban. A Flying-V névre keresztelt, az ismeret repülőgépformáktól merőben eltérő szerkezet modellje túlesett az első próbarepülésen, ami alapján a fejlesztők optimisták.

A távirányítós modell első repülésének eredményeit sajtótájékoztatón mutatták be, amin beszélt Henri Werij, a Delfti Műszaki Egyetem légiközlekedési szakágának dékánja, Roelof Vos, a fejlesztési projekt vezetője, Pieter Elbers, a kezdeményezés mögött álló KLM légitársaság vezérigazgatója, és Daniel Reckzeh, a Boeing repülőgépgyártó kutatási szakértője.

A kezdeményezést 2019-ben indították, a Flying-V esetében az a fő cél, hogy egy fenntartható, az üzemanyag-felhasználásban jóval hatékonyabb utasszállító gépet tudjanak beüzemelni.

A tervek szerint a Flying-V egy 65 méter széles gép lesz, ami az ismert repülőgépekhez képest a szárnyában szállítja az utasokat.

Júliusban próbálták ki a terv repülési karakterisztikáit egy modellen, ami alapján tovább lehet lépni. Roelof Vos elmondása szerint a teherelosztása a gépnek nem volt teljesen megfelelő, bizonyos manővereknél nem volt kielégítő a stabilitása. Ezért a modellt irányító pilótának sok dolga volt, a landolással is gondok voltak, az első fűtőműre sikerült letenni a modellt, ami így el is tört.

Vos szerint további rengeteg tesztre és szimulációra lesz szükség, lévén a Flying-V alapvetően eltér az ismert kétszárnyú repülőktől, de az első modellrepülést sikernek lehet tekinteni.

KLM várakozása szerint pusztán a kialakításból 20 százalékkal lehet csökkenteni az üzemanyag-felhasználást, ez még tovább csökkenthető, ha kellően hatékony működésű hajtóművekkel lehet majd forgalomba álltani a gépet.

Fenntarthatósági szempontból azért számít izgalmas kezdeményezés a koncepció, mivel a cső alakú szárnyak teret biztosítanak arra, hogy alternatív üzemanyagokat is kipróbáljanak. Az egyik vizsgált ötlet, hogy hidrogén alapon működjön a berendezés, lévén a hidrogéntartályok is elférnek a repülő szárnyában, ami egyben a beltere is.

Még évekig eltart a fejlesztés, viszont abban már most biztosak, hogy a meglévő reptéri infrastruktúrával nem lesz probléma, a Flying-V amúgy is kisebb mint a most forgalomban lévő elterjedt repülőgéptípusok, így nem kell majd sehol emiatt átalakítani a reptereket.