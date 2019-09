Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem bírunk betelni a volt KGST bankkal

A legutóbbi tőkeelmést követően immár Magyarország a második legnagyobb részvényese a Nemzetközi Beruházási Banknak. Az orosz gyökerei miatt most is sokak által gyanakvással figyelt pénzintézet befejezte a költözködést Budapestre, ami látszólag jót tett a befektetői megítélésének is.

Nem bánta meg a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB), hogy egy szűk év alatt Moszkvából Budapestre helyezte át a központját, és a magyar állam is boldog, olyannyira, hogy tovább növelte részesedését a pénzintézetben.

A volt KGST bank továbbra is igyekszik egy modern, nemzetközi befektetési bankként pozícionálni magát, és ebben úgy tűnik a budapesti költözéssel bejöttek a számításaik. A Standard & Poor's, csakúgy mint a napokban a Fitch Ratings felminősítette a bankot, és a Moody's Investors Service is várhatóan hamarosan javítja a besorolását. Így az NBB Budapesti Értéktőzsdén keresztül rendkívül kedvező hozamszinten tudott idén tavasszal kötvényt kibocsátani, és tervben van további forrásbevonás is.

Varga Mihály pénzügyminiszter elmondása szerint Magyarország immár a kilenc részvényes ország közül a második legjelentősebb tulajdonhányaddal bír Oroszország után és a Bulgáriát megelőzve, miután nemrég 10 millió eurós tőkeemelést hajtott végre. A gazdasági kormányzat szerint az NBB jelenléte és javuló eredményei Budapest szerepét is erősítik, mint regionális pénzügyi központ.

Jelenleg öt nagy nemzetközi fejlesztési bank székhelye található az Európai Unió területén, de egyik sem a kelet-közép-európai régióban, így az NBB Budapestre költözését a Pénzügyminisztérium is sikernek tekinti. Nyikolaj Koszov, a fejlesztési bank vezetője ismét kiemelte, hogy a kilenc tagállam közül öt uniós ország, a bank kitettségének nagyjából 55 százaléka európai.

Az NBB uniós letelepedését sokan változatlanul gyanakodva figyelik. A bank vitathatatlan orosz kötődése miatt, amihez hozzájön a magyar kormány jó kapcsolata a moszkvai vezetéssel egyből felvette, hogy az NBB egy hírszerzési támaszpontként hivatott működni. Az NBB budapesti bemutatkozáskor Koszov ezt kategorikusan elutasította. Az NBB álláspontja szerint pusztán olyan diplomáciai előjogokat élvez, amelyek bármelyik nemzetközi befektetési pénzintézetnek járnak nemzetközi szerződések értelmében, ráadásul a bank épp a hitelminősítők miatt teljesen transzparensen működik.