Nem kell többé disznóvágás a kolbászhoz

A mesterséges húsok előállításáról megismert amerikai cég a marha után disznóhússal is piacra lép. A cég elsődleges célpontja a legnagyobb disznóhúsevő kínai piac lehet, ahol tartós nehézségeket okoz a sertéspestis általi kiesés.

Hús nélküli darált disznóhússal és kolbásszal lép piacra az Impossible Foods. Az amerikai cég eddig a gyorséttermekben is bevezetett húsmentes marhahúsáról volt ismert, a disznóhús utánzatot is 139 amerikai Burger Kingben mutatják be a közönségnek január során.

A Burger King tulajdonosa, a Restaurant Brands International érthetően lelkes a bővülési lehetőségektől, a CNBC beszámolója szerint a tavalyi harmadik negyedévben 4,8 százalékkal növelte eladásait saját tulajdonú bolthálózatában, többek között az Impossible Foods hamburgerei miatti felhajtás okán.

Az új, disznóhús imitációnak azonban elsősorban Kína lehet a fő felvevőpiaca. A marhahús kifejlesztésével elsődlegesen az amerikai piacra lőttek, ott a marha a legkeresettebb húsárú.

Az ázsiai országban nagy a kereslet a disznóhúsra, miközben az ország teljes állatállománynak a felét elpusztította az afrikai sertéspestis. A valódi húsárú hiányában azzal számolnak, hogy hajlandóbbak lesznek a kínai vevők kipróbálni a helyettesítő változatot.

Ehhez még addig meg kell szerezni a szükséges engedélyeket is Kínában. Ez nem lesz feltétlenül egyszerű, a mű marhahúst is csak egyes kínai terülteken engedélyezték eddig.

A mesterséges disznóhús alapja ugyanaz a növényi sejtekből és élesztőből álló kombináció, amit az Impossible Foods kifejezetten a marhahús utánzására fejlesztett ki.

A disznóhús változathoz a cég szerint más színezési eljárás, és több zsír kell. Egyben az összes vásárlói trendnek megfelel, gluténmentes, halal és kosher étkezési rendben is ehető.

Amerikában az ál marhahús után a mesterséges disznóhús megjelenésére is ellenállást várnak a mezőgazdaságban. A marhatartók el akarják érni, hogy az Impossible Foods marketingjének nyelvezete ne sugallhassa a fogyasztók felé, hogy "húst" állítanak elő, mivel ezzel piacvesztést okozhatnak. Az új termékkörrel a disznótartóktól is hasonló lobbizást várnak.