Nem történt ilyen Kínában az elmúlt 20 évben

A kínai kormányzat pénteken ellenőrzése alá vonta az egyik kínai bankot, ilyenre 20 éve nem volt példa az ázsiai országban. A piacok idegesen fogadták a hírt.

Alaposan megrázta a kínai pénzpiacokat a hír, amely szerint két évtized óta először a kínai hatóságok átveszik az irányítást az ország egyik bankja felett. A kínai központi bank (PBoC - People Bank of China) pénteki bejelentése szerint egy évre irányításuk alá vonják a Baoshang Bankot.

A Financial Times emlékeztet arra, hogy ez két éven belül már a második nagyobb kínai pénzügyi cég, amely kormányzati irányítás alá került. Az Angbang Insurance-t tavaly februárban vonta irányítása alá a kínai biztosítási felügyelet. A mostani ügy annyiban hasonlóságot mutat az akkorival, hogy nem lehet kívülről egyértelműen megmondani, valóban az ország pénzügyi stabilitása felett érzett aggodalom áll-e az irányítás átvételének hátterében. A Baoshang egykori legnagyobb részvényese az a Tomorrow Group volt, amelynek vezetőjét Xiao Jianhuát két évvel ezelőtt rabolták el egy hongkongi luxusszállóból a kínai hatóságok.

Emberrablás volt

Az akkori emberrablás volt a brit lap szerint a jel arra, hogy megkezdődik a túlságosan is eladósodott pénzügyi konglomerátumokkal a leszámolás Kínában. Azóta számos függetlenebb gondolkodású kínai üzletembert mozdítottak el posztjáról, nem egy esetben vádat is emeltek ellenük. A már említett, agresszív nemzetközi terjeszkedéséről ismert Angbang-csoport vezetője 2017 közepi eltűnése után, tavaly márciusban tűnt fel először újra a nyilvánosság előtt, akkor azonban már egy sanghaji bíróságon, vádlottként. Pénzügyi bűncselekményekért 18 év börtönre ítélték. Az elmúlt időszakban az Angbang, amely még mindig a New York-i Waldorf Astoria tulajdonosa, fokozatosan vált meg különböző külföldi érdekeltségeitől.

A PBoC bejelentése szerint a Baoshang Bank jelentős hitelkockázatot képvisel és ezért van szükség arra, hogy a pénzügyi felügyelet átvegye az intézmény teljes kontrollját. A bank tevékenységeit az állami irányítású China Construcion Bank vette át, ez az ország második legnagyobb pénzintézete.

Elemzők már korábban figyelmeztettek arra, hogy a Baoshang bajba kerülhet, a UBS egy tavalyi elemzése szerint a nagyobb kínai hitelezők közül neki volt a legalacsonyabb a tőkemegfelelési mutatója.

A kínai pénzpiacok mindenesetre idegesen reagáltak a bank átvételének hírére. A kínai jegybanknak hétfőn és kedden 150 milliárd jüannyi extra likviditást kellett a kedélyek megnyugtatására a kínai pénzügyi rendszerbe pumpálnia, ekkora összegre két és fél hónapja nem volt példa - emlékeztet a Bloomberg.