Nem vitte földre a KBC-t a járvány

Jelentős, az előző évit közel 14 százalékkal meghaladó nyereséget termelt a KBC belga biztosító és bankcsoport a harmadik negyedévben, az első háromnegyed évben elért 902 millió eurós profit azonban csak nagyjából feleakkora volt mint egy évvel korábban, ami részben a bevételek csökkenésére, részben a hitelek minőségének romlására vezethető vissza - írja az MTI.

A KBC honlapján közzétett beszámoló tanúsága szerint a harmadik naptári negyedévben 1 milliárd 872 millió euró bevételre tett szert a második negyedévi 2,04 milliárd euró és a 2019. harmadik negyedévi 1,81 milliárd euró után.

Január-szeptemberben a bankcsoport bevétele 5 milliárd 394 millió euróra csökkent az egy évvel korábbi 5 milliárd 588 millió euróról.

A KBC nettó kamatbevétele a harmadik negyedévben 1 milliárd 122 millió euróra rúgott, ami negyedéves összevetésben 3,6 százalékos emelkedést, éves szinten viszont 4,43 százalékos csökkenést jelent.

Az év első háromnegyedében 3,4 milliárd euró kamatbevételre tett szert a KBC, ami 36 millió euróval marad el az egy évvel korábbi értéktől.

Az adózás utáni nyereség 697 millió euró volt a harmadik negyedévben az előző negyedévi 210 millió euró, illetve az első negyedévi 5 millió eurós veszteség után. Tavaly a harmadik negyedévben 612 millió eurót, az első háromnegyedévben pedig 1 milliárd 787 millió eurót tett ki a tiszta haszon.

A KBC nyereségének túlnyomó részét, 605 millió eurót Belgiumban termelte meg az idei első háromnegyed évben, ami 327 millió euróval kevesebb mint a tavalyi első kilenc hónapban. Csehországban 281 millió eurós, Szlovákiában 30 millió eurós, Magyarországon 76 millió eurós, Bulgáriában pedig 50 millió nyereséget ért el a belga bankcsoport.

A tőkemegtérülési mutató (RoE) 6 százalékra csökkent az idei első háromnegyed évben a tavalyi egész éves átlagos 14 százalékról. A sajáttőke-arány (Basel III) 16,6 százalékra csökkent a tavalyi egész éves 17,1 százalékról. A tőkeáttételi arány (Basel III) 5,9 százalékra süllyedt a 2019-es 6,8 százalékról.

A pénzintézet eredmény beszámolójában rámutatott, hogy a világjárvány által támasztott kihívásokkal már a harmadik egymást követő negyedévben kellett szembesülni, és egyértelművé vált, hogy messze van még az új koronavírus kiirtása. A járvány továbbra is szenvedést okoz szerte a világban és példátlan gazdasági zűrzavart okozott. A koronavírus-válságnak a társadalomra gyakorolt hosszú távú hatása jelentős lesz, de függ attól is, hogy a járvány vet-e újabb hullámokat, illetve attól is, hogy mikorra állnak rendelkezésre védőoltások vagy találják meg a betegség hatásos gyógymódját.

A KBC éves előrejelzésében 4,5 milliárd euróra emelte kamatbevételi előirányzatát az előző beszámolójában jelzett 4,4 milliárd euróról. Működési költségei várakozásai szerint az idén 3,5 százalékkal csökkennek a tavalyihoz képest.

A csoport Magyarországon a K&H Bank és a KBC Equitas révén van jelen.