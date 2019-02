Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nincs a világon ennél csúnyább Harley-Davidson

Villanymopedet épített és mutatot be a motorgyártó legenda, s bár a formavilág valóban meghökkentő, inkább ne tették volna.

Amerika kultúrtörténelmi ikonját az utóbbi évek nem fogadták kegyeikbe. A gyártó hiába kapálózik, ad továbbra is sokat a megjelenésre és minőségre, valahogy mégsem sikerül megfordítani az évekkel ezelőtt leszálló ágba fordult trendet.

A Harley-Davidsont a csökkenő eladások és az öregedő vevőkör mellett Donald Trump elnök gazdaságpolitikája is nyomasztja, az Egyesült Államokon kívüli, európai és thaiföldi gyártás a költségcsökkentési elképzeléseket a globális gazdaságpolitikai környezettel állítja szembe. És ha mindez nem lenne elég, a motorépítésbe is egyre inkább belopakodó elektromos hajtáslánccal csak még egy további púp nő a Harley hátára.

Az eredetileg az idei CES-re időzítve bejelentett koncepciót, melyet 2020-ban, ígérik, gyártásba is küldenek, most működés közben is bemutatta egy videó. Az elektromos robogóról közreadott videóból nem derül ki túl sok: a BMX-kormányt, banánülést, fatbike formát az első koncepcióképekhez hasonlóan meghagyták, a gördeszka "talp" viszont eltűnt. Maradt a minimalista formatervezés és az ideológia. Az jól hangzik, hogy ez a moped nem más, mint "a közlekedés és a technológia innovatív megközelítésben, feltűnő stílusba és designba foglalva", de a konstrukcióról igazából semmit nem árul el.







A formavilág a tehetősebb méretű bankszámlával rendelkező városi fiataloknak talán bejön, de a vérbeli Harley-rajongó véleménye már biztos: "Több mint 60 éve Harley-Davidsonon lovagolok, de ebben az újban nem látok semmit, ami engem érdekelne. Talán az új generációnak tetszeni fog, hát sok szerencsét hozzá" - írta A.R. Thomson a képek alá.