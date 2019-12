Nincs vége a Boeing zuhanásának

Komoly számolgatásba kezdett az a több száz cég, amelyek alkatrészeket szállítanak a legkelendőbb Boeing modell gyártásához, aminek előállítását határozatlan időre felfüggesztették. A világ legnagyobb repülőgyártója akár évekig válságban maradhat.

Intenzív tárgyalások kezdődtek a globális repülőgépgyártásban, miután a Boeing felfüggesztette legkelendőbb modelljének, a 737 Maxnak gyártását.

A cég a Reuters beszámolója szerint nagyjából 680 vállalattól vásárol alkatrészeket a 737-es gyártásához, ezek között van több ezer főt fogalakoztató nagyvállalat csakúgy mint kisebb helyi cégek. A géptípus esetében a cég a 10 millió dolláros egységár 80 százalékát költi alkatrészekre. Ezek a számok piaci becslések, a Boeing ilyen adatokat nem hoz nyilvánosságra. A kész gépek piac értékét 40-50 millió dollárra teszik.

A Boeing legismertebb gépeit március óta nem engedi felszállni az amerikai repülésfelügyelet (FAA), miután a jobb üzemanyag-felhasználásra tervezett 737 MAX-ból kettő is lezuhant, 346 ember halálát okozva, vélhetően tervezési hibák miatt.

A gyártó azt tervezte, hogy a javításokkal és beszámolási kötelességeivel még idén végez, és ismét repülhetnek a 737-esek. Miután az FAA szerint a Boeing még messze van attól, hogy minden fenntartást eloszlasson, és inkább a kötelezettségeinek minél alaposabb teljesítésével kellene foglalkoznia semmint azzal, hogy sürgesse a hatósági felülvizsgálatot, nem tudni, hogy mikor lesz megnyugtató rendezése az ügynek.

Látva a fejleményeket, a cég hivatalosan is felfüggesztette a 737-esek gyártását, azonban azt is kikötötte, hogy ez nem fog elbocsátásokkal járni. Ez leginkább azzal magyarázható, hogy a cég ugyan sok megrendelést bukott a szerencsétlenségek után, de még így is sok megrendelése van a gyártónak, amelyek most beragadtak. Ha egyszer megkapja a szükséges engedélyeket, a Boeing a lehető leghamarabb fel akarja teljes sebességre hozni a gyártást, ehhez pedig kéznél kell legyen egyből a szükséges képzett munkaerő.

Közben a beszállítóknak is tárolniuk kell a meglévő megrendelésekhez előre legyártott alkatrészeket, amiket ráadásul még nem fizetett ki a megrendelő. Ennek a Boeing fő riválisa, az Airbus örülhet, ami lehet, hogy átveheti az amerikai cég beszállítói hálózatának egyes részeit.

A Boeing részvényárfolyama komolyat esett, és az utána közölt becslések szerint még évekig kitarthat a 737-esek ügye, akkor is, ha ennél hamarabb meglesznek a szükséges engedélyek. Ezzel szemben a részvényesek bizalmát mutatja, hogy a pillanatnyilag beláthatatlan és kilátástalan folyamat ellenére nem zuhant még nagyobbat a cég részvényárfolyama.

A Boeing tudja kezelni az akár havi 2 milliárd dolláros havi veszteségeit, amit a 737 MAX ügye okoz, azonban a válság elhúzódása a cég súlya miatt már az Egyesült Államok gazdaságának egészére is kihathat. Ha márciusig nincs megoldás, az akár 0,5 százalékpontot lefaraghat az USA első negyedévi növekedéséből.