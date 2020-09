Nincs vége a dízelbotránynak, jönnek az újabb perek

Németországban is megindul a dízelbotrányt követő első per, az Audi autógyár egykori vezetőjének, Rupert Stadlernek kell a müncheni bíróságon felelnie a csalás, tesztadatok meghamisítása, és félrevezető reklámok miatt.

Vele együtt összesen három egykori vezető Audi-mérnök ül a vádlottak padján - írja az Euronews.

A vád szerint a cégnél olyan dízelmotorokat fejlesztettek ki, amelyek egy szoftver segítségével a tesztek idején alacsony károsanyag-kibocsátást produkáltak, hogy utána a hétköznapi használatban sokkal több szennyezést engedjenek ki magukból. Stadler azzal védekezik, hogy erről csak a botrány 2015-ös kirobbanása után értesült.

Rajtuk kívül más csúcsvezetők is vád alá kerültek. A Volkswagen vezére, Martin Winterkorn ellen jövőre kezdődik a per. Hírek szerint ő rossz egészségi állapotra hivatkozik, ezért elképzelhető, hogy a per csak döcögve halad majd.

Másik két Volkswagen vezető megúszta a pert, Herbert Diess és Hans-Dieter Pötsch több millió eurós bírságot fizetett, ezután az ügyészség ejtette a vádakat.