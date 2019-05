Nyeregben a Huawei, de ennek lassan vége lehet

A kínai telekommunikációs ipar zászlóshajójának tekintett Huaweiről kevésbé ismert, hogy a napenergiapiacon is csúcsragadozó. A napelemes rendszerek egyik legérzékenyebb pontját, az inverterek piacát is uralja. De már látható: megjelentek a potenciális kihívói.

A Huawei továbbra is megmaradt a világ legnagyobb invertergyártójának, de a negyedik éve tartó uralomnak lassan vége lehet - ezt állapította meg a Wood Mackenzie elemzése. A piac 2018-as eredményeit analizáló dokumentumról a PV Magazine adott ki közérthető összefoglalót. E szerint a Huawei tavaly 4 százalékot vesztett a a globális piaci részesedéséből, és bár továbbra is a Top10-es lista élén található, ez már nem lesz sokáig így.

A Wood Mackenzie Power & Renewables elemzése szerint a Top3 (Huawei, Sungrow, SMA) 2016 óta ugyanaz, de a sor végén már elkezdődött a mozgolódás. A 4. és 5. helyen álló Power Electronics és ABB tavaly ugyan szintén csökkenő részesedésre volt csak képes, a lista 6-10. helyére rangsorolt cégek erősödtek; piaci részesedésük 15 százalékról 19-re nőtt.

A globális inverterpiac, mely az előző évhez képest, mennyiségét tekintve 8 százalékkal nőtt - épp átlépte a 100 gigawattos (GW) határt -, és elérte a 104 GW-ot. A növekedés azonban nem a Huaweit jellemzi, mely biztosan összefüggésben van azzal, hogy a zömmel Kínában felhasznált invertereire kisebb kereslet alakult ki azt követően, hogy egy kormánydöntéssel jelentősen megnyirbálták a kínai napenergia-ipari támogatásokat.

Nem egyszerűen arról van szó, hogy kevesebb épülő rendszernek kevesebb inverterre volna szüksége, mert ahogyan a WoodMac-jelentésben is olvasható: miután a megrendelők továbbra is elsősorban árérzékeny döntéseket hoznak, az olcsó beszállítók a korábbiaknál is erősebben kezdenek dominálni a piacon. E hatásnak a mérséklésére néhány vállalat kezdte megkülönbözteti a lakossági és az ipari (vállalati) ajánlatokat, míg más cégek - mint a Schneider Electric is - úgy döntenek, hogy inkább elhagyják a túl olcsónak talált piacokat.

Az invertergyártói piac átrendeződést jelzi, hogy az izraeli SolarEdge és a spanyol Ingeteam idén először már bekerült a Top10-be (övék a 8. és a 9. hely). A már említett Power Electronics (4.) és az ABB (5.) után pedig a 6. és 7. helyet a Sineng és a Godwee, a tizediket pedig egy további kínai vállalat, a TBEA Sunoasis foglalta el.

Ami a piaci felvevőkészséget illeti: a legnagyobb szeletet az ázsiai-csendes-óceáni térség hasította ki magának - az összes szállítás mintegy 64 százaléka ide került. Az Egyesült Államok és Kanada 21 százalékos részesedése talán nem meglepő, ugyanakkor az már szintén a jövőbeli változásokat vetíti előre, hogy Latin-Amerikában, Közel-Kelet-Afrikában és Törökországban egy év alatt 40 százalékos növekedést mértek, Európában pedig több mint 50-et.