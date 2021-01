Nyugdíjaznák a jelszavakat? Ötlete támadt a Microsoftnak

A netes támadások négyötöde a jelszavak megszerzésére irányul, ezért a Microsoft új megoldásokat javasol.

Az idén szeretne leszámolni a jelszavakkal a Microsoft - idézi a szoftvergyártó cég blogbejegyzését a hvg.hu.

A cég szerint a kibertámadások 80 százaléka a jelszavak megszerzésére irányul, és havonta átlagosan minden 250. vállalati ügyfél veszélybe kerül emiatt. A Microsoft szakértői szerint a jelszavakat nehéz használni, és alapvető biztonsági kockázatot jelentenek mind az átlagos felhasználók, mind az ügyfelek számára.

Valójában a Microsoft már az elmúlt években elkezdte előkészíteni a terepet, hogy leléptesse a jelszavakat. A Windows Hello lehetővé teszi, hogy a webkamera vagy az ujjlenyomat-olvasó segítségével lépjünk be a Windows 10-be, az üzleti felhasználóknak ott van a Windows Hello for Business, és többek között régóta használható már a belépések hitelesítéséhez szükséges Microsoft Authenticator is.



A Microsoft szerint 2020 májusában már havonta 150 millió felhasználó választotta a jelszómentes bejelentkezési formát.