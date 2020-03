Olajtársaság fizeti ki 2500 ház átállítását a megújuló energiára

A spanyol Repsol bejelentette, hogy elindítja és felfuttatja Spanyolország első nagy napenergia-közösségét. Nem csak napelemek kerülnek a tetőkre, de az olajcég azt is finanszírozza, hogy a Solmatchnak keresztelt közösség beruházási és összekapcsolási költségeit is fizeti.

Solmatch a neve az első spanyol napenergia közösségnek, mellyel meg akarja változtatni az energiával és a közösségi léttel kapcsolatos toposzokat a Repsol olajtársaság - adta hírül a spanyol PV Magazine. A teljes egészében megújuló energiára való átállást célzó projektben 2500 ház napelemes rendszerrel felvértezését és összekapcsolását tervezik, és azt, hogy így új kapcsolati hálót nyitnak a városközpontokban.

A Repsol Solmatch napenergia-közösségek helyi és megújuló áramot termelnek majd a városközpontokban; a kezdeményezés célja is az, hogy e területeken a diverzifikált termelés előnyeit népszerűbbé tegyék. A cég honlapján olvasható magyarázat szerint "ez az energiamegoldási rendszer azt bizonyítja, hogy a napelemek által termelt napenergia és a hálózatból származó energia kombinációja is lehet 100 százalékban megújuló energia". Arra is garanciát vállalnak, hogy a megoldás a fogyasztók számára korlátozás nélküli, és az ellátás is folyamatos, illetve megszakításmentes lesz.

Az energiaközösséghez való csatlakozás nem jelent semmiféle elkötelezettséget, mivel csak az elfogyasztott energiáért, illetve a hálózati díjáért kell fizetni, átalányt vagy bármiféle beruházási költséget nem. A Repsol cserébe elvégzi az összes adminisztrációs és technikai feladatot, ami a közösséghez való csatlakozáshoz szükséges. A cég jelentése szerint máris 30 ilyen napenergia-közösség kezdte meg a működését. Azt nem árulták el, hogy a célként megjelölt 2500 csatlakoztatott ház elérésére milyen határidőt képzelnek elérhetőnek.

Az elmúlt évben Spanyolországban földrengésszerű változások történtek a megújuló energiával kapcsolatos területeken. Annyira komolyan vették ugyanis, hogy búcsút intenek nemcsak a szénnek, de az atomnak is.Az Iberdola nemzeti zöldenergia-üdvöskéjeként úgy éli a második aranykorát, hogy az első sem ért még véget. Legutóbb azt jelentette be a cég, hogy csak Andalúziában mintegy 1100 MW friss zöldenergia potenciált (főleg napelemparkokat, illetve szélfarmokat) telepít.

Spanyolországban 2018-ban a szárazföldi villamos energiatermelésnek már 40 százalékát adták a megújulók, de a kormány döntése alapján további drasztikus növekedés lesz. Ehhez az évtized végéig legalább 235 milliárd euró beruházás lesz szükséges. Az európai napelemkapacitások 2019-2024 közötti bővülésével kapcsolatos modellszámítások szerint Spanyolország szorosan a németek nyomába ér, és mintegy 20 gigawattnyi (GW) új napenergia potenciált rak majd a rendszerébe.

Ebbe a Repsol kezdeményezése nincs is belekalkulálva.