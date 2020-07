Ölre megy a Tesco és az Aldi

Nagy-Britanniában árháború tört ki a Tesco és az Aldi között, miközben a német diszkontok lassan Amerikát is meghódítják - írja a növekedés.hu

Az Egyesült Királyságban ki kellett törnie egy koronavírus-járványnak ahhoz, hogy az Aldi megnyissa a szigetországban az első netes boltját. A német diszkontláncoknál az online értékesítés sose kapott komoly figyelmet mégis rohamléptekben erősödnek, különösen Nagy-Britanniában - olvasható a portálon.

Mind az Aldi mind a Lidl még a 90-es években jelent meg az Egyesült Királyságban és akkor a helyi sajtó egybehangzó véleménye az volt, hogy nincs sok keresnivalójuk az országban, mert a britek nem árérzékenyek. Később, ahogy a láncok fejleszteni kezdtek és az olcsóság mellett a kínálatuk háromszorosára nőtt, a britek elkezdek a diszkontokba járni.

Az Aldi tavaly már az ötödik legnagyobb élelmiszer-kiskereskedelmi lánc volt a szigetországban, a Lidl pedig elérte a hetedik helyett. Kettejük piaci részesedése mintegy 14 százalékot tett ki. A brit piac elsőszámú vezetője a Tesco ugyan még mindig az ágazat 27 százalékát uralja, viszont ez a szám öt éve még 2 százalékkal nagyobb volt. Mivel a német versenytársak elszipkázták a vásárlóik egy részét indítottak egy konkurens diszkontláncot Jack's néven, ez azonban nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket.

Idén bejelentették, hogy a termékeik egy részét épp annyiért fogják kínálni, mint az Aldi. Ezeket az árukat egy piros buborékkal is ellátták. A TESCO emberei egy héten kétszer ellenőrzik az Aldi árait, azért, hogy be tudják tartani az ígéretüket és le tudják követni a konkurens árazását. A kampány indítása óta egy angol újságíró a KentLive-nál tett egy próbát mindkét láncnál, de a tapasztalatai alapján az Aldi picit így is olcsóbb tudott maradni.

Amerikai siker

Miközben a szigetországban a harc fokozódik, a német diszkontok egy olyan piacon is megtudták vetni a lábukat, ahol a TESCO erre nem volt képes. A brit óriás annak idején ugyanis pár évnyi próbálkozás után 2013-ban kivonult Amerikából. Az Aldi és a Lidl viszont egyre sikeresebb a tengerentúlon.

Az USA legnagyobb szupermarket lánca a Kroger az új helyzetben kénytelen volt újragondolni az üzleti modelljét.