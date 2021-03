Fontos hírt közölt az egyik oltást gyártó cég

A friss bejelentés szerint a Moderna olyan új vakcinát tesztelt, amelyet mínusz 40 Celsius-fok helyett 2-8 fokon kell tárolni.

Az mRNS-vakcinákkal szemben az egyik legnagyobb kritika rendszerint az, hogy nagyon alacsony hőmérsékleten lehet csak őket tárolni, különben a bennük található törékeny messenger RNS (mRNS) sérülhet. A Moderna jelenleg forgalomban lévő vakcináját mínusz 40 Celsius-fokon kell tárolni, és csak 30 nappal az első használat előtt lehet 2-8 fokon, vagyis hűtőszekrény-hőmérsékleten tartani.

Emiatt a gyógyszergyártó más módszereket is kutat: most kezdődik a hosszabb ideig is hűtőhőmérsékleten tartható vakcinájának fázis egyes tesztelése - számolt be a 24.hu.

A cég bejelentése szerint az mRNA-1283 kódjelű vakcinát már meg is kapták az első alanyok. A tervek szerint ez is kétadagos vakcina lesz, 28 napos különbséggel kell majd beadni a két dózist.

Ha az eredmények biztatók, az új szerint emlékeztető oltásként is használható lehet a korábbi Moderna-vakcina után, második adagként adva, de akár az előző vakcinát teljesen kiváltva is hatásos lehet.