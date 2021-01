Óriási üzleti lehetőség Lengyelországban

Akinek van pénze és türelme, az nagyon jól járhat most Lengyelországban, mert a vendéglátásban fillérekért szerezhet ingatlanokat és felszereléseket, amelyeket a járvány után az idegenforgalomban meginduló fellendülésben hasznosíthat.

Lengyelországban a gasztronómia-turisztikai ágazatban bárokat, lokálokat, éttermi felszereléseket, panziókat, klubokat értéken alul lehet vásárolni - írta piaci körképében a Business Insider Polska. Az internet rogyadozik az ingatlanok és az eszközök ajánlataitól. A zárlat miatt az üzletemberek megpróbálnak megszabadulni ezektől, hogy kifizessék a csőd okozta költségeiket.

A második, őszi zárlat az utolsó szög volt a koporsóban az ágazatban tevékenykedő sok vállalkozásnak. Az interneten számos hirdetés fél áron kínálja a gasztronómiai helyeket és eszközöket. Nem hiányoznak sem a hegyi, sem a tengerparti panziók a sorból. Még az esküvőkre szánt, különleges kialakítású helyeket is fillérekért kínálják.

Az eladók között olyanok is vannak, akik évek óta a szakma művelői, de akadnak kezdő vállalkozó fiatalok is, akik reménykedtek a sikerben, ezért hiteleket vettek fel. Egy restaurátor például egy egész konyhát, asztalokat, székeket kínál nevetséges áron, 50 zlotyért (4000 forint). Egy másik hirdetés olyan teljes konyhai felszerelést tartalmaz amellyel egyszerre 120 vendéget lehet kiszolgálni, 3000 zlotyért.

Eladók ezenfelül a méregdrága klímaberendezések is. Van köztük olyan, amelyiket 160 zlotyra becsültek, és ezért a pénzért még el is szállítják és be is szerelik.

Lengyelország még azokat az éttermeket sem érdemes megtartani, amelyektől el lehet vinni az ételt, mert ez a tevékenység egyszerűen semmilyen hasznot nem hoz. A szakemberek szerint a vakáció előtt nincs remény a javulásra, a vendéglátásban nem fog visszatérni az élet a normális kerékvágásba.