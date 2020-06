Orosz gyógymód a koronavírus-betegségre a Roszatomtól

Bár a szakértők óvatosságra figyelmeztetnek a koronavírus-betegség UV-sugárzásos kezelésével kapcsolatban, orosz kutatók egy ilyen módszerrel álltak elő. Érdekesség, hogy nem szerepel UV-lámpa a megoldásban.

Orosz tudósok a koronavírus-betegség kezelésének olyan módszerén dolgoznak, amely felhasználná a gyógyításhoz az ibolyántúli sugárzást is a beteg szervezetén belül - adta hírül a Moscow Times. Korábban Donald Trump, az Egyesült Államok bölcs elnöke ajánlotta az emberek figyelmébe ezt a lehetőséget. Áprilisban arról beszélt, hogy az UV-fény az emberi szervezeten belül hasznos lehet a koronavírus ellen.

A szakértők nem igazán értettek vele egyet, inkább arra hívták fel a figyelmet, hogy az UV-sugárzás veszélyes lehet. Az orosz tudósok azonban máshogyan fogták meg a dolgot. Senki sem tudott fertőtlenítést végezni egy emberen belül UV-sugárzással, ám mi megtaláltuk a módot enne - mondta Andrej Goverdovszkij, az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom kutatási intézetének vezetője.

Ragyogó gáz

Olyan molekulákat és gázösszetevőket párosítunk össze, amelyek belélegzés után is aktívak maradnak, és ibolyántúli fényt bocsátanak ki közvetlenül a beteg tüdejében - magyarázta Goverdovszkij a Roszatom vállalati újságjának hasábjain. A kutató bízik abban is, hogy ezt a módszert a tuberkulózis, a rák és más betegség ellen is használhatják majd. A kezelést Ragyogó gáz névre keresztelték.

Goverdovszkij nem beszélt az UV-sugárzás esetleges rákkeltő mellékhatásáról, és nem jelentette be mikor akarnak előállni tudományos kutatásaik végeredményével, illetve a gyakorlatiban is bevethető kezeléssel. Április elején az Aytu BioScience biotechnológiai vállalat a Los Angeles-i Cedars-Sinai kórházzal együtt olyan terápiát fejlesztett ki, amelyen az UV-fényt katéteren át juttatják el a koronavírus-kezelésben a beteg részhez.