Össze-vissza kutyulják a boltok nyitva tartását a lengyeleknél

A lengyel kormány a járvány miatt hozott intézkedései között mérlegeli, hogy feloldják a boltok vasárnapi zárva tartási kötelezettségét. A nyitva tartáson más esetekben is változtathatnak.

A kormány elemzi a vasárnapi kereskedelem visszaállításának feltételeit - idézte a kormányszóvivő megjegyzését a Business Insider Polska.

A vasárnapi kereskedelem tavaly állt le végleg Lengyelországban, előtte évről évre változott a helyzet: előbb minden negyedik, harmadik, majd második vasárnap tartottak zárva a boltok. A járvány azonban minden szabályt felülír, így ezt is, mert a nyitva tartás visszaállításával csökkenteni lehet az áruházak zsúfoltságát.

A kereskedelmi dolgozók érdekképviseletei, amelyeknek nem volt ellenükre a zárva tartás bevezetése, most a tagjaik védelme érdekében most a nyitva tartás visszaállításáért lobbiznak, és persze megtalálták támogatóikat az ellenzéki pártok körében. A lengyel parasztpárt például napirendre akarja vetetni a kérdést. A kormány még gondolkodik.

Eközben felmerült, hogy a vendéglátóhelyek és az alkoholt is áruló boltok csak este 9 óráig maradjanak nyitva, az ideiglenes piacokat pedig ideiglenesen bezárhatják. A korlátozások a benzinkutak shopjait is érinthetik, a sporteseményeket zárt ajtók mögött rendezhetnék meg, tüntetni maximum egyszerre tízen gyűlhetnének össze és annyi lenne a lagziknak is. A kereskedők anyagi veszteségeik fedezésére állami segítségre számíthatnak.