Ott támad a Lidl, ahol senki nem várta

Egészen meglepő ötlettel állt elő a német kereskedelmi lánc: a boltok tetején, a napelemek mellé zöld kerteket telepít. Mindezt Olaszországban kezdték, ott ahol az utóbbi időben rendre jól éreznek rá az urbanizációs projektekre és a zöldenergiás megoldások hétköznapivá tételére.

Az Európai Supermarket Magazin (esmagazine.com) adta hírül a napokban, hogy egy torinói Lidl áruház tetején kialakíottták a cég első városi tetőkertes boltját. A német kereskedelmi lánc Olaszországban egy civil szervezet bevonásával vágott a projektbe, a tervek szerint az 1400 négyzetméteres kertet a környékbeliek is hasznosíthatják.

Maurizio Cellini, a Lidl Italia területi igazgatója azt közölte a magazinnal, hogy az ötletet azért karolták fel, mert szerintük a kereskedelemnek komolyabban részt kell vállalnia a társadalmi életben, és pozítív mintákat kell tudniuk felmutatni a környéken élők számára.

A tetőkertet a civilekkel közösen, a fenntartható gazdálkodás jegyében üzemelik, az élelmiszertermelésen túl ismeretterjesztésre és iskolai oktatásra is használni fogják. A zöldségtermelést és kertművelést munkaterápiás foglalkozásokra és a munkaerőpiaci visszatérés segítésére is "bevetik".







Érdekes jelenség, hogy az utóbbi időben Olaszország milyen fontos szereplőjévé vált olyan nagyvárosi-városi projekteknek, amelyek végső célja az élhetőbb város kialakítása. A sajtó sokat írt a milánói zöld toronyházakról, illetve a függőleges erdő által megváltoztatható városi életmódról.







Az év elején a Napi.hu írta meg az Ikea bejelentését, hogy árulja saját napelemes rendszerét is, amit a német piac mellett hat olasz városban (Milánó, Brescia, Rimini, Villesse, Padova és Catania) kezdenek edukálni, majd árulni.

A Lidlnek sem ez az egyetlen pionír projektje - a belgiumi Sint-Niklaasban 7200 napelemet telepítenek a boltjaik tetejére, így az üzletek energiaigényének egyharmadát napenergiából biztosítják majd.