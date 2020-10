Óvatosan a Revoluttal - az MNB tehetetlen, ha baj van

A piacfelügyelet arra bátorítja a magyar ügyfeleket, hogy tájékozódjanak az itthoni bankpiaci kínálatból, mielőtt olyan határon átnyúló szolgáltatók mellett döntenek, mint amilyen a Revolut. A cég, ahogy a fintech vállalatok közül több is az Európai Unió jogrendjén belül működik, viszont a panaszok kezelésére csak a székhely országában van lehetőség, így nem véd a magyar betétbiztosítás, és a jegybanknak sincs jogköre.

A határon átnyúló fintech szolgáltatókkal való szerződéskötés előtt célszerű tájékozódni, s összevetni az azok által kínált szolgáltatások tényleges tartalmát, illetve azok költségeit például a magyarországi hagyományos bankokéval. Ezt azért is érdemes lehet megfontolni, mert szerződéses jogvita esetén egy magyarországi ügyfél - a határon átnyúló fintech céggel kötött szerződésében a kommunikációra meghatározott nyelven - közvetlenül az adott társaságnál jelezheti panaszát - közölte a pénzpiacokat is felügyelő Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A felügyelet ezúttal is a Revolut szolgáltatásaival kapcsolatban adott ki figyelmeztetést. A hazai ügyfeleknek elektronikus pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó Revolut-csoport több társasággal működik Magyarországon. Az Egyesült Királyság Európai Unióból (EU) való távozásával a hazai ügyfeleknek nyújtott szolgáltatói központ a továbbra is az EU-n belül működő litván vállalathoz került.

A Revolut itthon is többszázezres felhasználói bázissal rendelkezik, elsősorban a kedvező árfolyamváltási lehetőségek és a hagyományos bankokhoz képest sokszor felhasználóbarátabb kezelési felületének köszönhetően.

A magyar felügyelet tehetetlen

Mivel a Revolut-társaságok üzleti megbízhatósági, fogyasztóvédelmi felügyeletét a székhely ország pénzügyi felügyeleti hatóság végzi, az MNB-nek csak korlátozott fogyasztóvédelmi jogosítványai vannak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha valakinek Revolut ügyfélként problémái adódnak, elsődlegesen az anyaországbeli felügyeletnél kezdeményezhet lépést.

A kérdésben Kandrács Csaba, a jegybank piacfelügyeletért felelős alelnöke a Napi.hu-nak egy korábbi interjúban elmondta, az MNB ilyen esetekben tanácsot ad, igyekszik közbenjárni, de tényleges hatásköre nincs, a nehézségekbe kerülő ügyfél magára marad.

Ez azt is jelenti, hogy a Revolut számlán lévő pénzre nem terjed ki a hazai Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme. A Revolut Bank UAB-nél elhelyezett betétekre a litván betétbiztosítási rendszer vállal 100 ezer euróig visszafizetési garanciát. Az elektronikuspénz-kibocsátó és pénzforgalmi intézmények nem tagjai az anyaországuk szerinti betétgarancia rendszernek sem. Az ügyfélpénzek visszafizetése saját szabályszerű működésükön múlik, azt nem harmadik fél biztosítja.

A terjedőben lévő fintech cégek, különösen a messze legnépszerűbb Revolut nem most kezdték el szúrni a piacfelügyelet szemét. Hasonló tartalommal idén év elején is adott már ki részletes figyelmeztetést a piacfelügyelet, lényegében akkor is arra ösztönözve az ügyfeleket, hogy inkább a belföldi kínálatból válasszanak.