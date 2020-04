Óvatosan kel szárnyra a Boeing

Kedden újraindul a termelés a Boeing üzemeiben. Egyelőre 27 ezer munkás kezd dolgozni, de ezrek mehetnek korai nyugdíjba.

A gazdasági kilábalás egyik jele, hogy újraindítja kereskedelmi repülőgépek gyártását a Boeing. Az amerikai mamutcég bejelentette, hogy kéthét teljes gyártási szünet után Washington államban 27 ezer dolgozó térhet vissza a munkahelyére, de szigorú óvintézkedéseket kell betartaniuk.

A műszakok lépcsőzetesen, időben eltolva kezdődnek, hogy elkerülhető legyen a tumultus, és kötelező lesz a védőmaszk viselése. Ráadásul otthon mindenkinek folyamatosan ellenőriznie kell egészségi állapotát, a munkahelyen pedig meg kell tartani a másiktól a megfelelő távolságot. A Boeing európai versenytársa, az Airbus nem állított le végösszeszerelő üzemet, de több német és spanyol gyárában felfüggesztette a munkát.

Óvatosan pörgetik fel a gyártást

Az amerikai cég tájékoztatása szerint egyelőre a Seattle környéki üzemek indulnak el, de az ohiói üzemek egyelőre még állnak. A Boeing a 747-es, a 767-es, a 777-es és a 787-es gyártását indítja újra - ezek közül a 747-es és 767-es csak cargótípusban készül! -, de Stan Deal, a Boeing kereskedelmi gépeiért felelős vezetője szerint az elindulás lépcsőzetes és lassú folyamat lesz. A gyártó ugyanis meg szeretne győződni arról, hogy a beszállítói hálózat és a bevezetett egészségügyi intézkedések megfelelőek.

A legsikeresebb típus, a 737-es összeszerelése még nem indulhat el, mert a MAX variánsok továbbra is repülési tilalom alá esnek, és nem nyit ki a múlt héten bezárt dél-karolinai összeszerelő csarnok sem. A 737 MAX gyártását tavaly márciusban állították le, miután két ilyen típusú repülőgép lezuhant. A Boeing telepein azóta 400 darab elkészült MAX típusú repülő vesztegel arra várva, hogy az amerikai repülésügyi hatóságtól (FAA) felszállási engedélyt kapjanak.

Elbocstások, korai nyugdíjazások lesznek

A Boeing rendelésállománya az elmúlt hónapokban viszonylag mérsékelten csökkent csak. februárban 41, márciusban pedig 150 rendelést mondtak vissza.

A cég helyzetét az is megkönnyíti, hogy bevételeinek harmadát az amerikai hadsereg megrendelései jelentik - ott pedig egyelőre nincs érzékelhető hatása a koronavírus-járványnak. A chicagói székhelyű amerikai gyártó üzemeiben 161 ezren dolgoznak. Egy részüktől azonban kénytelen megválni a cég, mert a piaci előrejelzések szerint a világ repülési kapacitása csak egy, de sokkal inkább két év múlva éri majd el a 2019-es szintet. A leépítést részben korai nyugdíjazással kívánják elérni.

Jelenleg a világ légiflottájának 63 százaléka vesztegel a kifutópályákon - ez 14 ezer repülőt jelent. A nagy légitársaságok úgy számolnak, hogy flottájuk egy részét már nem is állítják szolgálatba. A Lufthansa például bejelentette, hogy 10 darab Airbus 380 óriásgépét leselejtezi - és ugyanilyen döntést hozott az Air France is. A járvány következménye lehet az is, hogy a Boeing az elmúlt héten elállt az Embraer repülőgépgyár megvételétől. A brazil céget azért szerették volna megszerezni, hogy a regionális repülők piacán is beelőzzék a nagy versenytárs Airbust.