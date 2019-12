Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Papírtörlők a kütyük ellen - ezek voltak az évtized legnépszerűbb termékei

Apple-kütyük, vizes palackok, ledes tévék – többek között ezek voltak a 2010-es évek slágertermékei az amerikai Walmart boltlánc online webshopjában. A toplistára egy papírtörlő is felkerült.

A világ egyik legnagyobb boltlánca, az amerikai Walmart összegyűjtötte, hogy az elmúlt évtizedben mely termékek voltak a legkelendőbbek az online áruházban - írja a Business Insider, amerikai gazdasági portál.

A toplistán több Apple-termék is felbukkant: 2010-ben a második legtöbbet rendelt termék a 8 gigabyte-os Apple iPod touch volt, 2011-ben már listavezető volt. Abban az évben egyébként ötödik helyezést ért el a negyedik generációs Apple iPod touch. 2015-ben a 16 gigabyte-os Apple iPad Mini 2 vitte a prímet. 2018-ban a ledes tévék voltak az első két helyen. A kütyük mellett kiegészítőket is előszeretettel vásároltak a Walmart webshopjából: falra szerelhető tévékonzol, tabletekhez és iPodokhoz való kiegészítők is szerepelnek a listán.

Az alacsonyabb árkategóriába tartozó termékek közül szerették a vásárlók a Bounty papírtörlőjét és az Ozark elviteles poharát is. Utóbbi 2016-ban az első helyet foglalta el. Felkerült a listára még párna, elektromos főzőedény, Crayola zsírkréta és a vécén lehúzható nedves törlőkendő is.