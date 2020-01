Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Pénzmosók terepévé váltak a játékok

A különböző nemzetközi csalásokra ráállt szervezetek megtalálták maguknak az egyik legnépszerűbb számítógépes játékot. A Counter Strike-ban már korlátozni kell a belső kereskedést, miután szinte minden tranzakciónál kétes a fizetésre szolgáló pénz forrása.

Szinte minden tranzakció a Counter Strike: Global Offensive (CS: GO) világában valamilyen törvénytelen cselekedethez köthető. Ezt maga a népszerű akciójáték kiadója, a Valve írta nemrég a Financial Times beszámolója szerint.

A CS: GO itthon is az egyik legnépszerűbb játék, aminek a kidolgozott belső gazdaságára rátelepedtek a rosszindulatú résztvevők, olyannyira, hogy a Valve korlátokat vezetett be a pénzmosási hullám megakadályozása végett.

A játékosoknak szinte mindegyik közösségi játékban lehetőségük van valós pénzért megvenni az adott világ saját fizetőeszközét, amivel új külsőt, fegyvert, kiegészítőket, vagy előrelépést vehetnek, illetve mindezekkel kereskedhetnek is maguk között.

Az ismert, mostanra nagyon elterjedt gyakorlatban a különböző kicsalt banki adatokból szerzett pénzzel vesznek meg a csalók játékon belüli pénzt, vesznek virtuális tárgyakat, amiket más játékosoknak eladnak, a bevételt pedig immár valós pénzzé tudják visszaváltani.

Az nem újszerű, hogy az egyes játékok saját kereskedelmi rendszereket alkotnak, a legsikeresebbek jelenleg épp az ingyenes alapon működő termékek, amelyeknél a játékon belül megvehető kiegészítőkből jön a tényleges, és jelentős profit.

A Financial Times által megszólaltatott hozzáértő szerint maguk a kiadók is adósak a jobb szabályozással, mivel ez a legfőbb oka, hogy ennyire elhatalmasodhatnak a törvénytelen gyakorlatok az egyes játékok saját belső gazdaságában.

"Annyira sok adatot átadnak ezeknek a platformoknak a játékosok. A játékgyártóknak ezek alapján tudniuk kell ha valami szokatlan megy végbe. A Valve lépése mutatja legjobban, hogy lehetséges a pénzmosási kísérleteket tetten érni, egyben azt is megmutatja, hogy a játékgyártóknak is megvan a maguk felelőssége" - mondta a lapnak Kayla Izenman, a RUSI intézet kutatója, aki egy tanulmányt is írt a témában.