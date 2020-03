Pénztáraknál védekezik a Praktiker

A szlovákiai Lidl és Kaufland plexivel védi a pénztárosait, hogy ne fertőzödjenek meg. Így tett a budaörsi Praktiker is.

Szlovákiában két boltlánc, a Kaufland és a Lidl is óvintézkedést vezetett be a kasszások érdekében: plexiüveget szerelnek fel a vásárlók és a pénztáros közé - írja az ujszo.com szlovákiai magyar nyelvű hírportál.

A lépéssel megakadályozzák a fizikai érintkezést, ezzel is minimalizálva a koronavírus-fertőzés esélyét. A szvloák Lidl-üzletekben - ahogy több magyar boltban is - a pénztár előtti részen matricákkal figyelmeztetik a vásárlókat arra, tartsák be a biztonságos távolságot egymástól.

A szlovák Lidl és Kaufland intézkedése nem egyedi, Olaszországban is van példa erre, az Index pedig arról ír, hogy a budaörsi Praktikerben is plexi mögül dolgoznak a pénztárosok.