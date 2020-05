Piros vagy zöld: újítás a brit Aldinál és Lidlnél

A koronavírus-járvány legújabb következménye Nagy-Britanniában és Írországban, hogy az Aldi és a Lidl áruházaiba csak akkor léphetnek be a vevők, ha zöld lámpát kapnak.

Az Aldi Nagy-Britanniában, a Lidl Írországban vezetett be kísérletképpen automatikus rendszert az áruházaiban tartózkodók számának szabályozására. A kísérletek után, ha a rendszer beválik, nyárra valamennyi boltban megjelenhet ez a megoldás. Az Aldinál az egyes boltok határozzák meg, hogy hányan lehetnek egyszerre bent, figyelembe véve, hogy a vevők között legalább két méter távolság legyen.

Ezen túl a cég arra kéri a sorban állókat, hogy az egészségügyi dolgozókat eresszék előre. Az újdonság kiegészíti az eddigi intézkedéseket, például azokat a jeleket a földön, amelyek megmutatják hogyan állhatnak egymástól biztonságos távolságra a vevők.

A Lidl szintén azt tervezi, hogy az öt áruházában telepített szoftver tesztje után máshol is bevezetik a "közlekedési lámpás" várakoztatást. A cég nem kispályázik: már a következő hetekben megjelenthet további boltokban is az újdonság Írország minden táján. A Lidlnél is kiegészíti a rendszer a már meglévő intézkedéseket, például a bevásárlókocsik rendszeres fertőtlenítését.