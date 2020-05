Praktikus újítást kap a Gmail

Gyorsbeállítások menüponttal bővül a Gmail kezelőfelülete, hogy könnyen lehessen a különböző elrendezések és témák közül választani - írja az Index.

A gyorsbeállítást a webes felület fejlécében lévő fogaskerékre kattintva lehet majd elérni. Az új menüben könnyű lesz összehasonlítani a különböző témákat.

Minden más beállítást a legfölső "See all settings" gombbal lehet előhívni. Ennek a magyar nevét még nem ismerjük, mert az újítás még nem minden fiókban elérhető. Az Index cikke szerint akár egy hónap is eltelhet addig, amíg minden felhasználó találkozhat az újdonsággal.

A Google azt mondja, hogy a változás a személyes Gmail és a céges G Suite fiókokban egyaránt megjelenik.