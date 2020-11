Rekordot döntöttek a lengyelek

Megnyitották a világ legmélyebb medencéjét Lengyelországban, amely elsősorban az amatőr és profi búvároknak kínál gyakorlási lehetőséget.

Két évvel azután, hogy az építkezést elkezdték, megnyitották a világ legmélyebb medencéjét a lengyelországi Mszczonówban, 50 kilométerre Varsótól - írta a gazeta.pl. Az ötletet 2014-ben vetette fel Michal Braszczynski, a Deepspot vállalkozás vezetője, ám a beruházás elindítására 2018-ig kellett várni. A létesítmény november végére elkészült és hivatalosan meg is nyitották mint a világ jelenleg legmélyebb medencéjét. Létrehozása nagyjából 40 millió zlotyba (3,2 milliárd forint) került.

A cég neve után Deepspotra keresztelt medence 45,4 méter mély, azaz 15 emelet mélyre nyúlik a felszín alá, aminek köszönhetően megelőzte az olasz Y-40 Deep Joyt. Ez tartotta eddig a rekordot. A medence víztartalma is imponáló, 8000 köbméter vizet tartalmaz. A medencében nemcsak a hivatásos úszók, vizesek, hanem az amatőrök is kipróbálhatják magukat, mert a fürdő ajánlata nekik is kínál tanfolyamokat.

A hivatásos búvárok elmélyíthetik tudásukat, de azokra is gondoltak, akik egyszerűen csak látni akarják az objektumot. Nekik nézői alagút készült a víz felszíne alatt. A medencét úgy alakították ki, hogy a búvárok eszközzel is gyakorolhassanak. 15 méter mélyen lehet találni egy elsüllyedt hajót, 5 méter mélységben egy motor van. Egy mesterséges barlang is része a létesítménynek.

A Deepspot rekordja nem lesz hosszú életű, úgyhogy érdemes sietni a meglátogatásával: jövőre ugyanis a brit Choalchesterben megnyitják a The Blue Abbyst, amelynek mélysége 50 méter lesz.