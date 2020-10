Rengeteg termékét kiirtja a Coca-Cola

A Coca-Cola Company, a világ legnagyobb üdítőket gyártó és forgalmazó vállalata megszünteti a márka portfóliájának felét - írja az Index a CNN alapján.

A Coca-Cola anyacége több mint 200 italmárka gyártását hagyja abba, közlésük szerint a portfólió csökkentését megengedheti a vállalat, mert így még inkább a magasan jövedelmező termékekre koncentrálhat. Korábban James Quincey, a Coca-Cola vezérigazgatója a nyáron a CNN-nek arról beszélt, hogy a nagyobbakhoz képest alulteljesítő márkáik a vállalat bevételének csupán két százalékát adják.

Az üdítőital-gyártó is megszenvedte a koronavírus-járványt: a védekező intézkedések miatt a világ számos országában zárták be a vendéglátóhelyek, ami a fogyasztáson is érződött. A harmadik negyedévben a Coca-Cola bevételei kilenc százalékkal 8,7 milliárd dollárra estek - írja a portál.

A járvány miatt az üdítő- és italpiac más szereplői is szenvednek. A teafogyasztás például jelentősen megugrott, miközben a kávé iránti kereslet csökkent.

Egyelőre csak annyit tudni, hogy olyan regionális márkák vannak az érintettek között, mint a Tab, a Zico és az Odwalla, de a teljes listát még nem közölték. A bejelentésre viszont jól reagált a tőzsde: nyitás előtt már 2 százalékos pluszban voltak a cég részvényei.