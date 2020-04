Reszkess vírus! Mégis működhet a csodagyógyszer

Az egyik kísérlet sikeresnek bizonyult a koronavírus elleni ígéretes gyógyszerrel, a remdesivirrel, amelynél néhány napja még kudarcról voltak kénytelenek beszámolni a kutatók.

A koronavírus-betegség gyógyítására az egyik legjobb esélyt a Gilead Sciences biotechnológiai cég remdesivir készítménye ígéri, amellyel a cég bejelentése szerint sikeres klinikai kísérletet végeztek - adta hírül a Business Insider. A szerről szóló utolsó hír az volt, hogy az első kísérletek kudarcot vallottak, így a "csodagyógyszer" - hogy stílusosak legyünk - most visszatért a klinikai halálból.

A készítményt többen is tesztelik a koronavírus-betegségben szenvedő pácienseken, a sikeres kísérleteket az amerikai National Institutes of Health-nél végezték. Több információt egyelőre nem közöltek a tesztről és az egészségügyi intézet is vár a bejelentéssel.

A remdesivir ugyan nem rendelkezik engedéllyel a koronavírus elleni bevetésre, de korábban kísérleteztek vele Ebola-betegeken is. A Gilead bízik magában: ennek bizonyítéka, hogy növelték a szer gyártási kapacitását.