Robbanás a belorusz atomerőműben, Paks 2 testvérében

Robbanás volt az azonos reaktorok miatt Paks II. testvéreként is emlegetett fehéroroszországi osztroveci atomerőműben. Hivatalos tájékoztatás nincs, a javítás nem fog gyorsan menni.

Teljesen leállították az osztroveci atomerőművet, mivel robbanás történt egy transzformátorban - adta hírül a lengyel Rzeczpospolita. Egyelőre nem tudni, mikor indítható majd újra az amúgy még csupán teszidőszaka elején járó (tehát a hálózatra rá nem kapcsolt, oda áramot nem termelő) belorusz nukleáris erőmű - ami éppen olyan mint, amilyet a Roszatom Paksra telepít. Az erőmű üzemeltetője szerint semmi rendkívül nem történt, ilyen esetre volt példa a hasonló szentpétervári erőműben.

Az erőmű bekapcsolásáról szóló hír november elején bukkant fel a Euronewson; azt követően, hogy az indítást több éves csúszás és huzavona után 2020 elejére tervezték. Ahogyan azt a Roszatom korábban, októberben közölte: az osztroveci áramtermelő blokk üzembe helyezése szakaszosan történik majd. Úgy, hogy a reaktoregység termelőkapacitását fokozatosan, 1 százalékról 50 százalékra növelik, s ha a tesztelési időszak sikeresnem bizonyul, akkor 40 százalékos szint felett kapcsolják rá az erőművet a villamos energia hálózatra. Az orosz beruházó is úgy tervezte, hogy a több mint 10 milliárd euróba került rendszerépítés csak akkor fejeződik majd be a belorusz áramtermelésbe való belépéssel, ha az atomerőmű hibátlan felskálázási protokollt teljesít. Az oroszok októberben ezt legkorábban december végére ígérték, de erre most már biztosan nem kerül sor.

A vizsgálat hosszú ideig eltarthat - jelentette a tut.by internetes portál egy neve elhallgatását kérő forrásra hivatkozva. A transzformátor szállítója által vállalt jótállási feltételeket is vizsgálják, miközben áramot nem fog termelni az erőmű. Hivatalos tájékoztatás nem hangzott el az ügyről. A minszki energiaügyi minisztérium közleményéből csak az derült ki, hogy az első atomreaktor indítási fázisban volt az esemény bekövetkeztekor, amelynek során 500 megawattra, azaz mintegy 40 százalékra akarták emelni az áramtermelési kapacitást.

Később érkezett egy ködösen megfogalmazott közlemény is, miszerint az első teszt alapján szükségessé vált egy elektromos mérőberendezés cseréje. Ez a munka a technológiai előírásoknak megfelelően folyik. A magát Fehéroroszország elnökének nyilvánító Aljakszandr Lukasenka ezt megelőzően engedélyt adott az első reaktor beindítására. Ennek teljes áramtermelő kapacitását 2021 első negyedévére akarják elérni. Az osztroveci erőműben termelt áram iránt külföldi vevőként egyedül Oroszország érdeklődik.