Romániában már olyan, mintha karácsony lenne

Romániában felpörgött a játékokat is áruló online áruházak forgalma, olyan erős a kereslet, mintha karácsony lenne. Népszerűbbek lettek a korábbinál a két-három személyre kitalált játékok.

Webshopunk forgalma legkevesebb 50 százalékkal ugrott meg. Ennek köszönhetően, bár az üzleteink, amelyek korábban az árbevétel 60 százalékát adták, be vannak zárva, a forgalom nem esett vissza" - nyilatkozta a Maszolnak Nagy Gábor, a jatszma.ro játékforgalmazó tulajdonosa. A kijárási tilalom hatására megváltozott életstílus átalakította a kereslet struktúráját.

Népszerűbbek lettek a két-három személyes játékok, a puzzle és az oktatójátékok, ellenben azok forgalma, amelyek ennél több résztvevővel igazán izgalmasak, mint például a Dixit és az Activity, visszaesett. A cég egy magyar- és egy román nyelvű weboldalt működtet, a rendelések zöme az előbbiről fut be.

A cégvezető idén semmiképp nem számít a forgalom csökkenésére. Luxustermékeket forgalmaznak, és a válság nem csökkenti a célközönségük életszínvonalát. Mivel a megszokott nyári szórakozási lehetőségek idén nem lesznek adottak, sok ember életébe belép az unalomfaktor, ami kedvez a játékkereskedőknek - nyilatkozta a marosvásárhelyi üzletember.

A kereslet 25-30 százalékos növekedéséről számolt be az egyik legnagyobb romániai online gyerekjáték-forgalmazó, a nichiduta.ro is. A legnépszerűbbek a 2-3 személyes játékok voltak, de szobai csúszdából is nagyon sokat adtak el. Ha nem tudod kivinni a gyereket, megpróbálsz alternatív megoldásokat keresni - mondja Daniel Minciuna, a Nichiduța Trading tulajdonosa. A kínai járvány azoknak a kereskedőknek okozott beszerzési nehézségeket, amelyek nem töltötték fel a raktáraikat karácsony után.