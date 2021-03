Sinopharm-vakcina: megszólalt a gyártó a rejtélyes problémákról

A Sinopharm-vakcina gyártója, a China National Pharmaceutical Group jelezte, értékelnie kell a III. Fázisú klinikai vizsgálatok eredményeit annak eldöntése érdekében, hogy milyen esetekben lehet szükség egy harmadik oltásra is a kétdózisos koronavírus-oltásukból.

Március elején az Egyesült Arab Emírségek gyógyszerészeti és közegészségügyi hatóságai, valamint a helyi disztribútor is vizsgálni kezdte, hogy a kínai Sinopharm-oltásból esetenként szükséges lehet egy harmadik, emlékeztető oltásra. Az ajánlások szerint ugyan az első oltást követően 21-28 nappal kell beadni a második dózist, majd újabb 28 napon belül alakul ki csak védettség a SARS-CoV-2. vírus ellen, több esetben is azt tapasztalták, hogy bizonyos emebereknél a második oltás sem termelődtek antitestek, vagy termelődtek, de nem kellő mennyiségben. Az oltást Magyarország is megvásárolta, itt a hatóságok egyelőre nem jeleztek hasonló problémát, vagy vizsgálatokat, azonban a szomszédos Szerbiában az illetékes szervek elismerték, hogy találkoztak hasonló problémával. Valamint Kínában is tapasztalták, hogy bizonyos esetekben ez előfordulhat.

A gyártó China National Pharmaceutical Group vasárnap elismerte, hogy bizonyos esetekben nem indul be a védettséget jelentő antitest-termelés. "Az eddigi előzetes eredmények azt mutatták, hogy az emlékeztető oltás hatékonyan növelheti a semlegesítő antitest titeret és az antitest perzisztenciát, valamint hatékonyan javíthatja az oltóanyag képességét a mutációk ellenállására" - közölte a cég alelnöke, Juntao Zsang a Sinopharmról a Reuters szerint.

"Szükség van-e emlékeztető lövésre? Mikor adják az emlékeztetőt? A válasznak a jövőbeni III. fázisú klinikai vizsgálatok eredményein kell alapulnia" - ismertette Zsang egy sajtótájékoztatón az elölt vírust tartalmazó vakcina hatásfokával kapcsolatban. Azt is hozzátette, hogy az eddigi vizsgálataik alapján a készítményük hatékony védelmet nyújt a brit és a dél-afrikai variánsokkal szemben is.

Bár a Sinopharm esetében az alelnök azt mondta, hogy a tengerentúli - vagyis Kínán kívüli - kutatási adatokat is vizsgálják, az nem derült ki, hogy Magyarországon is tesztelik-e az oltottak megfelelő antitestválaszát. Lapunk korábban megkereste a Sinopharm gyártóját és a magyar hatóságokat is, de nem kapott választ az utóvizsgálatokkal kapcsolatos kérdéseire.

Az eddig ismert adatok alapján a Sinopharm vakcinája legalább 79 százalékban hatékony a koronavírus ellen az első oltás beadásától számított 60 nap letelte után. Mellékhatásai nem ismertek, biztonságosan beadták már több millió embernek, egyelőre semmilyen magyarázat nem ismert arra, hogy bizonyos esetekben miért lehet szükséges egy harmadik ismétlő oltás is.