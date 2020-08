Sokkal több információt kaphatnak a jövőben az ügyfelekről a bankok

A Mastercard bejelentette Market Trends elnevezésű szolgáltatásának elindítását. Az európai bankok és pénzügyi intézmények számára kidolgozott új, interaktív platform átfogó képet nyújt az aktuális fizetési folyamatokról, valamint naprakész információt kínál a piaci és ágazati trendekről.

A Market Trends megbízható elemzésekkel számol be többek között a 34 európai piacon több mint 2000 kártyaprogram vizsgálatával végzett kutatásokról, taglalja a nyílt bankolás térnyerését az iparágon belül, vizsgálja a blockchain trendeket, valamint rendszeresen elemzi a 22 legjobb fintech szereplő teljesítményét. Mindezt egy helyen, megbízható források felhasználásával teszi elérhetővé ügyfelei számára a Mastercard.

A bejelentéssel kapcsolatban Mark Barnett, a Mastercard Europe elnöke elmondta: "A Mastercard Market Trends egyedi hozzáférést biztosít ügyfelei számára kulcsfontosságú információkhoz, melyek megalapozottabb döntésekhez és jobb eredményekhez vezethetnek. Ügyfeleink azáltal, hogy bepillantást nyernek legújabb kutatási eredményeinkbe, könnyebben azonosíthatják azokat a területeket, ahol leginkább szükség van fejlesztésre a folyamatosan változó vásárlási és fizetési üzletágon belül."

A Mastercard Market Trends funkciói között vannak piaci értékelések, könnyen hozzáférhető jelentések, amelyek betekintést nyújtanak az Európai Unió 34 piacára vonatkozó fizetési és digitális teljesítménnyel foglalkozó elemzésekbe. Kártya-összehasonlítás, amely a különböző pénzintézetek által kibocsátott kártyatermékeket szűri, összehasonlítja, és áttekinti a legfontosabb helyi mutatókat. Emellett digitális fizetési tapasztalatokat is tartalmaz, a vezető globális fintech cégeket és a bevált gyakorlatokat elemzi. A fogyasztói kutatásokhoz is hozzáférhetnek az ügyfelek, betekinthetnek ezzel pénzügyi témák széles körébe. Iparági betekintés is elérhető emellett.