Sorra állnak le az amerikai óriáscégek

Sorra zárnak be az észak-amerikai autógyárak is. A hét közepétől a legnagyobb üzemek, így a GM, a Ford és a Fiat Chrysler is az ideiglenes bezárás mellett döntött. A munkások bérük 75 százalékát kapják a leállás idejére.

A koronavírus elérte a nagy amerikai autógyártókat is. A The New York Times értesülései szerint a mai nappal leáll a három egyesült államokbeli nagy autógyártó, mindegyike. A General Motors, a Ford és a Fiat Chrysler után hamarosan az amerikai gyártókapacitásokkal is rendelkező Honda, Toyota és Nissan lehúzza a rolót. A dominó effektus azonban itt közel sem ér végett, több száz beszállító is kénytelen lesz szüneteltetni a gyártást, hiszen az általuk gyártott alkatrészeket sem tudják beépíteni a gépkocsikba. USA: a munkavállalókat segítő döntéseket hozott a szenátus A Ford gyáraiban 55 ezer olyan munkás dolgozik, akik szervezett munkásként a United Auto Workers (UAW) szakszervezet támogatásában is bízhatnak. Ők eddigi fizetésüknek 75 százalékához jutnak hozzá - köszönhetően annak, hogy a z autógyár és az UAW anyagilag is támogatják a munkanélkülivé vált dolgozóikat. A General Motors esetében 47 ezer, a Fiat Chryslernél pedig 49 ezer munkásról van szó. De a nagy gyárak eddig különböző dátumot adtak meg a gyárbezárás időtartamára. A Honda észak-amerikai üzeme például március 23-tól áll le, és csak hat napra, így 27 ezer alkalmazottjuknak csak rövid kényszerszünettel kell szembenézniük. A Nissan péntektől áll le, és csak április elején nyitnak újra - ha minden igaz. A Fiat Chrysler már szerda estétől, a Ford pedig a ma esti műszak után lakatolja le üzemeit. Mindkét gyártó egyelőre március végéig tart zárva. Egyetlen kivétel akad csak a Tesla. Az elektromos autókat gyártó cég ugyanis tovább folytatja a gyártást, leállás nélkül - igaz a fremonti gyár napi kapacitása így 2500 autóra csökkent. Az amerikai autógyártás több mint egymillió embernek ad munkát, további 1,3 millióan az autókereskedésekben, szalonokban és szervizekben dolgoznak. Bár ez utóbbiakban még nincs látható jele a forgalom jelentős csökkenésének, de az aggodalom az itt dolgozók körében is nagy.