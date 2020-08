Sörrel mennek a klímakatasztrófa ellen

Mini sörfőzdékkel erősít a svéd Wayout vállalat. A gép 33 négyzetmétert foglal el, sört és - az almabor és a sör közötti átmenetet jelentő italt - cidert is lehet vele készíteni. Ráadásul a vizet is megtisztítja és környezetbarát is. A műanyag palackos vagy üveges vizek, italok elhagyásával ugyanis 8 tonna szén-dioxidtól és 200 ezer műanyagpalacktól kímélik meg a környezetet havonta.

Jöhetnek a minisörfőzdék, a svéd Wayout vállalat ugyanis a hagyományosnál jóval kisebb italgyártó berendezésekkel jelent meg. Az első megrendelők között van egy afrikai szafari tábor is - írja a Business Insider amerikai gazdasági lap.

Az élelmiszeripar és a közlekedés az éghajlatváltozást leginkább befolyásoló iparágak között vannak, erre a problémára kínálna megoldást a svéd Wayout vállalat. A cég olyan miniatűr "sörgyárakat" hozott létre, amelyekkel különböző italokat lehet létrehozni alig 33 négyzetméteren. A készülék üresen nagyjából 7,5 tonnát nyom, míg, ha tele van, a súlya elérheti a 12,5 tonnát is.

Házi sörrel a fenntarthatóságért

A "gyártáshoz" csak áram és víz kell, a sör és cider készítéséhez szükséges alapanyagok pedig járnak a sörfőzdéhez, így van hozzá komló, maláta, élesztő is. A termék pedig nagyjából egy hét alatt el is készül. Tartozik hozzá egy app is, amin a gyártási folyamat során minden állítható.

A Wayout szerint pedig ezzel a gyártásai módszerrel sokkal fenntarthatóbb lesz a folyamat, hiszen a nincs szükség logisztikára, szállításra, tömeges csomagolásra.

Napenergiával is működik

Az italkészítők először is a vizet teszik ivásra alkalmassá, 300 literrel bírnak el óránként és még a sós vízből is képesek ivóvizet készíteni. A géppel elő lehet állítani buborékos vagy buborékmentes vizet és ízesített verziókat is. Akár 3 ezer litert is lehet gyártani vele havonta, míg iható vízből 70 ezer litert tud termelni. A vállalat szerint ráadásul így - a műanyag palackos vagy üveges vizek, italok elhagyásával - nagyjából 8 tonna szén-dioxiddal és 200 ezer műanyagpalackkal lesz kevesebb havonta. Ráadásul a mini sörfőzdéket napenergiával is lehet működtetni.

Van még kisebb

Nem a Wayout az első kezdeményezés, amely forradalmasította volna a sörkészítést, a PicoBrew leginkább egy otthoni kávégépre emlékeztetett.

Az amerikai Forbes szerint azonban a Kickstarteren jelentős sikereket elért cég nem volt túl sikeres: idén csődvédelmet kért Washington államban, májusban pedig megvásárolták.