Csődöt jelentett a Starbucks-gyilkosnak alapított kávézólánc

Egy évnyi vergődés után csődöt jelentett a Starbucks ellenében létrehozott kínai Luckin Coffee nevű kávézólánc az Egyesült Államokban.

Nagy ígéretekkel lépett 2019-ben az amerikai tőzsdékre a Luckin Coffee, ami kínai hátszéllel ígérte azt, hogy a Starbucks fölé kerekedik. A társaság elég gyorsan nyitott is 3600 kávézót az Egyesült Államok területén, olcsóbb árakat kínálva, mint a kipécézett, világszerte ismert rivális. Aztán amilyen gyorsan terjeszkedni kezdtek, olyan gyorsan jött az első botrány: tavaly derült ki, hogy mintegy 310 millió dollárnyi bevétel lényegében csak a beszámolókban létezett, valótlan adatokat közöltek a befektetőkkel és a hatóságokkal.

Így 2021. február 5-én a társaság már be is jelentette: csődvédelmet kérnek, amit a Luckin még nem a vég kezdeteként próbál eladni a részvényeseknek. A lépést pénzügyi szerkezetátalakítással és a mérlegük megerősítésével indokolták. Állítják, a csőd nem fogja "érdemben befolyásolni" a lánc mindennapi működését, és nagyjából 3600 kávézójuk továbbra is nyitva marad - áll a közleményben a CNN Money szerint.

A már említett tavaly április botrány után a Luckin Coffee részvényeit kivezették a Nasdaqról. Decemberben az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) 180 millió dolláros büntetést rótt ki a társaságra a csalás miatt. Az Egyesült Államokban lévő hálózatuk emiatt komoly veszteséget szenvedett el, ami a pandémiás helyzetben sok jót nem vetít előre. Kínában háborítatlanul működnek tovább, de kérdés, hogy az USA-ba mennyit invesztáltak még a hazai forrásaikból.