Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szabóék gitárgyára ébenfa erdőt ültet Kenyában

Három év alatt 15 ezer nyugat-afrikai ébenfát ültetnek el az őshonos kameruni területen, ennek első tizedét, további 1500 gyümölcsfa mellett már el is ültettek. A projekt mögött egy kaliforniai gitárgyártó cég áll - és nem csak azért, mert ez számukra a legjobb alapanyag.

A világ egyik legnevesebb akusztikus gitárgyártója, a Taylor Guitars (a taylor magyarul szabót jelent) történelmi tettre szánta el magát azzal, hogy nyugat-afrikai ébenfákat telepített a Kongó-medencébe. Mindezt annak érdekében, hogy megőrizhető legyen a különleges fafajta.

Az 1500 facsemete sikeres telepítését a PR News Wire adta hírül, hozzátéve, hogy mindez további 1500 gyümölcsfa elültetésével is társult, sőt: 2020 végéig a térségben legalább 15 ezer ébenfát ültetnek el. A Taylor Guitars nem véletlenül választotta e fafajtát, hiszen az ébenfa jó ideje az egyik legfontosabb nyersanyaga a húros hangszereket gyártóknak.

A helyszín sem véletlen, mivel épp e régióban a termőföld területének növelése együtt járt a fakitermelés okozta sebek növekedésével. Különösen az ébenfa populáció területe és számossága csökkent le az elmúlt időben. Annyira, hogy a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) e fafajtát már "veszélyeztetettnek" minősíti.







Bob Taylor, a Taylor Gitárok társalapítója és elnöke a CleanTechnicának a munkájával kapcsolatban elmondta, hogy több mint 40 éve használják a kameruni ébenfát - a 700 féle ébenfa között a Disopyros crassiflora Hiern (más néven Nyugat-afrikai ébenfa) máshol nem is él meg a világban.

A régióban működő Kongói-medencei Intézet szerint mintegy 30 millió ébenfa lehet szétszórtan az őshonos területen. A fák 100 éves korukra 50 méter magasra is megnőnek, de - ismerte el Bob Taylor - valójában nagyon keveset tud róluk az emberiség. Ezért is, hogy cége a fent említett ültetési projekten túl egy kutatócsoportot is finanszíroz a nyugat-afrikai ébenfa tanulmányozására.