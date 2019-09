Szélerőművek hiányosságát orvosolja a Viking

Az Egyesült Királyságot és Dániát összekötő első nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC) gigavezeték új lehetőségeket nyit az ellátásbiztonságban, de a nap- és szélerőművek hatékonyabb kihasználását is elősegíti.

A Siemens bejelentette, hogy két konverterállomás leszállítására kapott megbízást a Viking Linkhez. A Dániát és az Egyesült Királyságot összekötő egyenáramú vezeték a tervek szerint akár 1400 megawatt (MW) villamos energia kereskedelmét is lehetővé tesz majd - mindkét ország fogyasztói számára.

A HVDC rendszerek működését az energetika ugyan régóta ismeri: egyenáramra épülő technológiával minimális veszteség mellett lehet nagy mennyiségű villamos energiát nagy távolságra szállítani, de a rendszerszintű megvalósítások lehetőségével csak az utóbbi években, elsősorban a nap- és szélerőművek terjedésével jelentkező hálózati problémák megoldásait keresve kezdtek foglalkozni a szakemberek.

Néhány tíz megawatt néhány tucat kilométernyi távolságra történő átvitelével több európai cég (az ABB, az Alstom és a Siemens) is sikeresen próbálkozott, de ahogy azt a Napi.hu tavaly novemberben megírta: a pekingi olimpiára gigantikus infrastrukturális beruházásokba fogó Kínában egy óriási, 4500 MW teljesítmény továbbítására is képes giga-gyűrűt építenek. A State Grid of China (SGCC) projektbe az ABB már a meghívót is megkapta.

A Viking Link - melynek hatását maga a projektcég is egy több mint 7 perces videóban dolgozta fel - a tervek szerint 2023 végén kezdheti meg a kereskedelmi működését. Az interkonnektor az energiaellátás-biztonság és megbízhatóság növelésén túl az első olyan hálózati egység lesz, mely egész Európa hálózati rendszerében érzékelhető változást indíthat el. Ez lesz ugyanis az első, amely (ilyen nagy méretben) a megújuló energiaforrások villamosenergia-hálózatba integrálását segíti és egyértelműsíti.



Siemens A Viking Link nagy távolságra nagy teljesítmányű egyenáram szállítását teszi lehetővéSiemens

A rendszer-összeköttetés a brit National Grid Ventures és a dán Energinet közös fejlesztése. A Siemenshez leadott rendelés gyakorlatilag egy 1400 MW-os konverter rendszer leszállítására szól, mindezt ± 525 kilovoltos (kV) egyenáramhoz, HVDC Plus technológia alkalmazásával. A német cég, mely az állomási rendszer komplett megtervezésére, leszállítására, telepítésére és üzembe helyezésére kapott megbízást, a tenger két partján épít majd egy-egy állomást. A lincolnshire-i Bicker Fen és a dél-jütlandi Revising közötti, az Északi-tengert átszelő, 767 km hosszú hálózati kábellel a Viking Link a világ (egyik) leghosszabb egyenáramú villamosenergiarendszer-összeköttetése lesz.

Az egyenáramú rendszerelem egyik nagy előnye, hogy az oda fogja továbbítani az energiatöbbletet, ahol épp nagyobb az igény. Mivel nem valószínű, hogy a szélenergia-termelés és az igény csúcsidőszakai az Egyesült Királyságban és Dániában is egybeessenek, a rendszer-összeköttetés a megújuló energia hatékonyabb felhasználását, a fogyasztási csúcsidőszakokban pedig alacsonyabb árakat fog eredményezni - áll a Siemens közleményében.

Az egységes európai energiapiac kialakítását elősegítő kulcsfontosságú infrastrukturális projektként az Európai Bizottság közös érdekű projektnek minősítette a Viking Linket. Az ilyen projektek célja, hogy támogassák az EU energia- és klímapolitikai célkitűzéseinek elérését, pl. a párizsi megállapodásnak megfelelően a gazdaság hosszú távú szén-dioxid-mentesítését.