Szemétből készít új cuccokat az Ikea

A jövőben a rizstermesztés hulladékát is alapanyagnak tekinti az Ikea.

Új lépéssel igyekszik környezetbarátabbá válni az Ikea: az indiai rizstermesztés hulladékát, a rizs szárát fogja hasznosítani a jövőben.

A bútormamut szerint ugyanis a rizs szárának elégetése hozzájárul az indiai légszennyezettséghez. Észak-Indiában, Új-Delhiben és a környező városokban évente körülbelül 39 millió tonna mezőgazdasági hulladékot égetnek el a hulladék költséghatékony kezelése, valamint a nyári és téli betakarítás közötti rövid idő miatt. A cég hosszú távú célja, hogy megszüntesse az égetést azzal, hogy a rizs szárából használati cikkek előállítására alkalmas alapanyagot készít.

A cég közleménye idézi az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatait, amelyek szerint világszerte tízből kilenc ember lélegzik be szennyezett levegőt, évente 7 millióan halnak meg a szmog okozta szívrohamban, agyvérzésben, légúti betegségekben vagy rákban. India pedig egyike a föld legszennyezettebb levegőjű országának, ahol 1,2 milliárd ember lélegez be naponta szennyezett levegőt, és 1,1 millió ember hal meg évente a szmog okozta betegségekben.