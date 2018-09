Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szigorítják az autók forgalomba hozatalának engedélyezését

Mostantól már csak a korábbinál jóval szigorúbb emissziós teszten átesett új járműveket lehet forgalomba helyezni az EU-ban.

Szeptember elsejétől már csak a valós üzemi terhelést a korábbi eljárásnál pontosabban modellező WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) károsanyag-kibocsátási teszten átesett új gépjármű modelleket lehet forgalomba helyezni az EU-ban - írta az MTI-re hivatkozva az Infostart.

A WLTP számos pontban eltér elődjétől, a kilencvenes évek elején bevezetett NEDC (New European Driving Cycle) mérési eljárástól. Egyrészt maga a procedúra is tíz perccel tovább tart és a korábbinak több mint a dupláját, 23,25 kilométeres táv megtételét modellezi. A mérés során elért legnagyobb sebesség pedig 131 km/h 120 helyett.

Mivel az engedélyezés az új rendszerben már nem a jármű gyártójánál történik, hanem a feladat elvégzésére jogosult intézeteknél, az új járművek forgalomban helyezésénél késedelmek alakultak ki Európában, ugyanis a mérőállomások már hosszú időre előre le vannak foglalva.

Ráadásul a kereskedők az egyes újabb modellvariációk pontos áráról sem tudják előre tájékoztatni a vásárlókat, ugyanis minden egyes modell különböző felszerelésű, újabb és újabb variánsait ismételten méréseknek kell alávetni. A jármű fogyasztása alapján kalkulált adót az első forgalomba helyezéskor kell fizetni, annak pontos összegét pedig a fogyasztással szorosan korreláló szén-dioxid-kibocsátás alapján kalkulálják.

A Welt am Sonntag lap egy augusztus eleji beszámolója szerint a Volkswagennek például nagyjából 260 modellvariációt kell még levizsgáztatnia és engedélyeztetnie. A névadó Volkswagen márka esetében még csak 4 modellhez, az Audinál 7 modellhez szerezték meg az engedélyt. Így a VW áll a leggyengébben a német autógyártók közül - emelte ki a Welt am Sonntag, hozzátéve, hogy a BMW-nél és a Mercedesnél egyaránt száznál is több modellt vizsgáztattak le.

A lap beszámolója szerint a Volkswagennél az augusztus eleji állás szerint nagyjából 250 ezer új modell halmozódhatott fel, amelyeket nem tudnak értékesíteni, mert még nem szerezték meg a szeptembertől kötelező új típusengedélyt.