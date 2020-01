Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szintet léphet a házhoz szállítás: a hűtőig viszik a kaját

Bevásárolnak helyettük, észben tartják, ha elfogyott a kedvenc sajtjuk és el is rendezik a hűtőben az árukat a Jupiter startup alkalmazottai, akik azért vannak, hogy a Szilícium-völgy meghódítását tervező elfoglalt startupos vállalkozók életét könnyebbé tegyék.

Nehéz dolga van azoknak a vállalkozóknak, akik a kaliforniai Szilícium-völgyben, a startupok paradicsomában szeretnének befutni. A hosszú munkaórák mellett pedig nem jut mindig idő az olyan hétköznapi tevékenységekre mint a bevásárlás. Legalábbis ez derül azokból a gombamód szaporodó startupok szolgáltatásokból, amelyek az elfoglalt startupperek kiszolgálására épülnek.



Startup szolgálja ki a feltörekvő startupokat



Az amerikai Vice magazin internetes oldal cikke szerint ilyen például a jelenleg tesztüzemben, meghívásos alapon lévő - az egyesült államokbeli - Jupiter startup is. A cég nem csak a hétvégi nagybevásárlás elvégzését vállalja a megfáradt "munkások" helyett, hanem van gondjuk, hogy a megvásárolt termékeket bepakolja valaki a megrendelő hűtőszekrényébe vagy kamrájába.



A Jupiter weboldala szerint a cég azt a terhet is leveszi az ügyfelei válláról, hogy észben tartsák, éppen mi fogyott ki. Az egyes lakásokért egy háromfős csapat felel, amelynek tagjaival a cég szerint egy idő után olyan személyes kapcsolat alakul ki, mint egy bejárónővel vagy bébiszitterrel. A lakásba való bejutás módját mindenki személyesen egyezteti a csapattal, ugyanis a szolgáltatás igénybevételéhez nem kell otthon várni az élelmiszereket. A termékszállító csapatokban részmunkaidős alkalmazottak dolgoznak, jellemzően a vendéglátásban vagy bébiszitterként dolgozók, akik etxra jövedelemre szeretnének szert tenni, a Jupiter pedig alapos vizsgálatnak veti alá a jelentkezőket. Az első alkalommal a vállalat egy 30 perces bemutatkozást javasol az ügyfelek otthonában, ha erre sem érne rá a kuncsaft, akkor természetesen ez virtuálisan is megoldható.



Ha kell, rendet raknak

A Jupiternek arra is van megoldása, ha valaki aggódna, hogy túl nagy a zűrzavar a lakásában, ahhoz, hogy idegeneket engedjen be: a konyhát és a lakást is rendszerezik szükség esetén.

Chad Monroe, a Jupiter ügyvezetője a Vice-nak elmodta, hogy egyelőre igyekeznek felmérni a piacot, a célközönségük pedig elsősorban az olyan újdonsült anyák és apák, akik a munkába visszatérve próbálnak háztartást is vezetni.

A vállalkozás a fenntarthatóságra is próbál figyelni: a bevásárlás újrahasznosítható rekeszekben és hűtött tárolókban érkezik. Az alapcsomagban 25 dollárért (7500 forint) havi két látogatás van benne, havi négy bevásárlásért és elpakolásért pedig már 45 dollárt (13 500 forint) kell fizetni.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK