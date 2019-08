Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szokott interneten vásárolni? Ez a hír érdekelni fogja

Egy nemrégiben hatályba lépett uniós rendelet szigorúbb szabályokat ír elő a vállalkozások és fogyasztók közé ékelődő online közvetítő szolgáltatók számára. Az érintetteknek egy éven belül alaposan újra kell gondolniuk, milyen szerződéses feltételekkel és panaszkezelési rendszerrel működnek.

Az interneten vásárló fogyasztók legtöbbjének talán fel sem tűnik, hogy az általuk kiszemelt áru vagy szolgáltatás a legtöbb esetben az eladótól közvetítő cégeken keresztül jut el hozzájuk. Ilyen online közvetítő szolgáltatóknak minősülnek például az online kereskedelmi platformok (pl. Amazon, Alibaba), a különféle applikációkat kínáló webáruházak (pl. Google Play, iStore), az internetes összehasonlító oldalak (pl. árukereső.hu, argep.hu) és közösségi médiaplatformok (pl. Facebook Marketplace). Mivel az online közvetítőkön keresztül bonyolódó kereskedelmi forgalom folyamatosan bővül, a vevőket elérni kívánó vállalkozások egyre jobban ki vannak szolgáltatva nekik.

Kikre vonatkozik a szabályozás?

A folyamatokat látva döntött úgy az Európai Unió, hogy rendeletben szabályozza a vállalkozások és az online közvetítő cégek kapcsolatát, méghozzá úgy, hogy az tisztességes és átlátható legyen. A szabályokat azoknak az online közvetítő cégeknek kell alkalmazniuk, amelyek az EU területén működő és uniós polgároknak árut vagy szolgáltatást kínáló üzleti vállalkozásokkal állnak kapcsolatban. Az érintetteknek alig egy évük van az előírások teljesítésére, mivel a rendeletbe foglalt szabályokat 2020. július 12-től alkalmazniuk kell. A rendelet előírásainak megszegése esetén pedig nemcsak az online közvetítők üzleti partnerei, de az érdekképviseletek is a nemzeti bírósághoz fordulhatnak - hívja fel a figyelmet Göndöcz Péter, a Deloitte Legal Ügyvédi Iroda partnere.

Mit hoz a jövő?

Az érintett cégeknek a rendelet miatt újra kell gondolniuk szerződéses feltételeiket és életre kell hívniuk saját panaszkezelési rendszerüket is. Az online közvetítőket tömörítő szervezeteket pedig a rendelet arra ösztönzi, hogy dolgozzanak ki szakmai etikai kódexet is. A jogszabályi előírásoknak megfelelni azonban cseppet sem egyszerű. Számos területen, például a rangsorolási kritériumok meghatározásánál, vagy más közvetítők igénybevételének korlátozásánál ugyanis a rendelet előírásai mellett más, például adatvédelmi, versenyjogi és fogyasztóvédelmi szabályokat is figyelembe kell venni.

Mire terjed ki a rendelet?



Átláthatóság megkülönböztetett partner esetén: Ha az online közvetítő maga is kínál árucikkeket vagy szolgáltatásokat a fogyasztók számára, vagy egyes partnereit különleges bánásmódban részesíti, akkor a többi üzletfelét tájékoztatnia kell arról, milyen előnyöket biztosít saját maga, vagy a kiemelt partnerei számára.



Más platformok igénybevételének korlátozása: Amennyiben az online közvetítő megtiltja vagy korlátozza, hogy üzletei partnerei más platformokat is használjanak, esetleg nem engedi, hogy azok máshol kedvezőbb feltételekkel kínálják termékeiket, akkor megfelelően meg kell indokolnia, miért alkalmazza ezt a korlátozást.



Rangsorolás: Egyértelmű, milyen előnyei vannak annak, ha egy online közvetítő rangsort készít a vele kapcsolatban álló társaságok termékeiről vagy szolgáltatásairól. Ezért a rendelet szerint 2020 júliusától már szerződésben kell lefektetniük, milyen főbb szempontok szerint készítik ezeket a listákat. Az online keresőprogramokat működtetők pedig kötelesek lesznek megjeleníteni ezeket a kritériumokat. A szerződésben külön ki kell térniük arra is, hogy külön díj befizetésével bármelyik vállalkozás befolyásolhatja-e a rangsor alakulását.

Az adatokhoz való hozzáférés: Az online közvetítéssel foglalkozóknak tájékoztatniuk kell üzleti partnereiket arról, hogy miként, milyen feltételekkel és pontosan milyen adatokhoz férhetnek hozzá. Itt arra is ki kell majd térni, hogy az üzleti partnerek használhatják-e az összegyűjtött adatokat, valamint azokhoz harmadik fél hozzájuthat-e?



Szerződési feltételek: A szerződési feltételeket világosan és érthetően megfogalmazva könnyen hozzáférhetővé kell tenniük az online közvetítőknek. Ha ezek a feltételek változnak, akkor arról legalább 15 nappal korábban tájékoztatniuk kell üzleti partnereiket.



Szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása, megszüntetése: Igaz ugyan, hogy az online közvetítők jogos érdeke lehet, hogy egyes partnereik számára felfüggesszék, korlátozzák, vagy elérhetetlenné tegyék szolgáltatásukat, ám egy ilyen lépés jelentősen befolyásolhatja az adott partner üzletmenetét. Emiatt az ilyen döntésekről, azok indokairól tartós adathordozón tájékoztatni kell az érintetteket. Ám lehetőséget kell biztosítani arra, hogy azok a döntést online panasz formájában vitathassák.

Vitarendezés: Az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató és 10 millió eurónál nagyobb árbevételt elérő online közvetítőknek a rendelet értelmében könnyen hozzáférhető, ingyenes belső panaszkezelési rendszert kell kialakítaniuk partnereik számára, amely alkalmas a panaszok észszerű időn belüli kezelésére. Ezen felül ki kell választaniuk két olyan mediátort is, akikkel a vitarendezési folyamatban együttműködnek.