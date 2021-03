Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A szuezi hajóbaleset miatt újra hiánycikk lehet a WC-papír?

A világ egyik legnagyobb teherhajója, az Ever Given keresztbe fordult, és zátonyra futott a Szuezi-csatornán. Mivel emiatt egyre több kereskedelmi teherhajó torlódik fel a csatorna két kijáratánál, ez nagyban lassítja a világkereskedelmet is.

Ennek eredményeként olyan hiány alakulhat ki vécépapírból, amilyet nem láthattunk a koronavírus-járvány első napjai óta - írta a New York Post nyomán az Index. Ismét esik a kőolaj ára Walter Schalka, a brazil Suzano SA, a világ harmadik legnagyobb faőrlemény-előállító cégének vezérigazgatója szerint komoly gondot okoz számukra a toalettpapír alapanyagául szolgáló anyag szállítása, ez pedig komoly hatással lehet a vécépapír-ellátásra. A Daily Mail információi szerint az Ikea szállítási láncában is komoly fennakadást okoz a baleset.