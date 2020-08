Támadásba lendült az Ikea: Lengyelország "elesett"

Úgy tűnik, az Ikea a nyár végi uborkaszezonban sem szeretne lemondani a nagy forgalomról, ezért Lengyelországban is nagy árleszállítással csalogatja áruházaiba a vevőket.

Lengyelországban az Ikea elhatározta, hogy készletének nagy részétől megszabadul, s ezért nagy kiárusítást rendez. Az ajánlatban több száz cikk szerepel, akár 70 százalékos leértékeléssel - írta a gazeta.pl. A leértékelések akár az üzletekben, akár az interneten elérhetők. Emellett más árleszállítást vagy részletfizetést is kihasználhatnak a vásárlók.

Az alacsonyabb árak érintik a bútorokat, függetlenül attól, hogy a lakásba, irodába vagy kertbe valók-e, és az olcsó konyhai felszerelések között is csemegézhetnek az érdeklődők. Ezek akár 70 százalékkal is olcsóbban megkaphatók - augusztus végéig vagy a készlet kifogyásáig. Mi több, a cég az IKEA Family klub tagjainak számos egyéb promóciót is kínál.

Az ajánlatok az Ikea - utolsó darabok elnevezésű internetes oldalára kerültek, emellett minden boltban megnézhetők. Az internetes árak különbözhetnek a bolti áraktól, ezt ellenőrizni kell az üzletekben. Mi több, egyes boltok árai ugyanarra a termékre is különbözhetnek, attól függően, hány darab van az adott termékből a bolt saját a raktárában. Ezt viszont csak a svéd vállalat internetes oldalán lehet ellenőrizni.