Távozik a szomszédból az Aegon

A holland kézben lévő biztosító kivonul Szlovákiából, az érdekeltségei az NN Grouphoz és az Unionhoz kerülnek.

Az Aegon tavaly döntött arról, hogy a szlovákiai életbiztosítási üzletágát és nyugdíjalapját az NN Group társaságnak adja el.

Most a holland hátterű cég közölte azt is, a nem életbiztosítási üzletágán, vagyis az ingatlanbiztosítási szegmensen is túlad. Ezt az Union Biztosító veszi át - írja a szlovákiai magyar nyelvű lap, az ujszo.com.

A hivatalos jóváhagyásra váró tranzakcióról Tomás Kalivoda, az Union igazgatótanácsi tagja azt mondta, az átvétel összhangban van a társaság hosszú távú stratégiájával. A változás több mint 18 ezer biztosítási szerződést érint. A biztosító azt ígéri, hogy az ügyfelekkel szemben támasztott feltételek nem változnak.