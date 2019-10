Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tényleg gyártani kezdik Pininfarina elektromos hiperautóját

A Pininfarina Battista Hypercar a világ leggyorsabb villany-sportkocsijának ígérik, és Olaszországból kezdi meg a világhódító útját.

Az Automobili Pininfarina Battista Hypercar nevű csodaautóját idén márciusban már bemutatták ugyan, de a kétségek, hogy a világ leggyorsabb, egyben legdrágább e-szupersportkocsija valóban gyártásba is kerül majd, ezidáig megmaradtak.

Eddig nem minden részletről lebbentették le a leplet. Bár a szaksajtó azt már megtudta, hogy a horvát Rimac szállítja a járműhöz nagyon gyors teljesítményleadásra képes, 120 kWh kapacitású akkumulátor-telepet, amivel kevesebb mint 2 másodperc szükséges majd a 0-100 km/óra gyorsuláshoz, illetve a 350 km/órás csúcssebesség eléréséhez.

Ezért is érdekes, hogy a Cleantechnica megkérdezhette pár, eddig hivatalosan nem ismertetett részletről is Michael Perschke vezérigazgatót, és az interjúból az is kiderült, hogy jövőre, Olaszországban kezdik gyártani a Battistát.





Így derült ki az is, hogy az autó valóban teljesen elektromosként érkezik a piacra, tényleg 1900 lóerős lesz és hogy a 0-186 mérföld/órás sprintelésre nagyjából 12 másodpercre lesz szüksége úgy, hogy a mintegy 2 tonnás, szénszálas anyagokat bőven használó autó egy feltöltéssel lefutható hatótávolsága több lesz 500 kilométernél.

A Battista nettó ára 1,98 millió eurótól indul [ami jelenleg mintegy 660 millió forintnak felel meg]. A célközönségét pedig azok alkotják majd: "akik negatív környezeti hatás nélkül keresik a luxust" - mondta Michael Perschke.