Thomas Cook-csőd: több ezer ember vár még a pénzére

Thomas Cook-ügyfelek ezrei várnak kártérítésre még hónapokkal a nagy utazási iroda csődje után is. A Guardiannak többen arról beszéltek, hogy a Polgári Légiközlekedési Hatóság (Civil Aviation Authority - CAA) által megbízott vállalkozó miatt csúsznak a kifizetések.

A Thomas Cook tavaly szeptemberben ment csődbe, a hatóság pedig októberben elindította kártérítési programját. Az angol iroda turistáit az úgynevezett ATOL rendszer biztosította, amely egy pénzügyi alap azok számára, akiknek az utazásuk egy iroda csődje miatt meghiúsul.

(A magyarországi szabályozásról és az utazási irodák vagyoni biztosítékáról itt olvashat részletesen.)

Októberben a CAA azt ígérte, hogy minden jogos kárigényt megtérít 60 napon belül. Az általa kijelölt vállalkozó, a Protect Claims már az első napon 67 ezer igényt regisztrált.

A december 6-i határidőig azonban még 50 ezer ügyfél várt a pénzére, sokan közülük nem keveset, több mint 5 ezer fontot (2 millió forint) fizettek be az útra. Egy hónappal később, január 8-án a CAA - saját bevallása szerint - még 10 ezer ügyfelet váratott.

A visszatérítéssel kapcsolatos anomáliákat jól összefoglalja - a Guardiannak nyilatkozó - Julian Chance esete, aki tavaly áprilisban fizetett be egy 2020-as őszi floridai útra 500 fontot, méghozzá egy hitelkártyával. December elején kapott egy levelet, miszerint minden betéti kártyás befizetését visszatérítették. Az illető jelezte, hogy valami tévedés történt, hiszen ő más fizetési módot választott. Ekkor a cég azt javasolta, hogy adja be újra az igényét, azonban a honlapjuk ezt visszadobta, mondván egyszer már beadta.

Mások arról számoltak be, hogy a cég olyan adatokat kér be újra és újra, amelyeket egyszer már megadtak. Volt olyan ügyfél is, akinek 750 font helyett 250-et térítettek meg és ezzel le is zárták az eljárást.

A CAA szóvivője szerint az emberek 95 százaléka mostanra már megkapta a visszatérítést, és sajnálatosnak nevezte, hogy néhány esetben késik a pénz. Elmondása szerint az ügyfelek összesen 310 millió fontot (124 milliárd forint) kaptak vissza az ATOL rendszeren keresztül.

A Guardian szerint még több ezren nem adtak be kártérítési igényt. Ezt szeptemberig még megtehetik.