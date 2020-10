Tíz éve majdnem átadták, mostanra készült csak el a berlini reptér

Még 2012-ben szinte az utolsó pillanatban fújták le az új berlini repülőtér átadását, hiába mondták, hogy kész, mostanáig nem tudták átadni. Szombaton talán megtörténhet a szalagátvágás.

Szakonyi Péter írása.

Jövő szombaton végre átadhatják az új berlini szuperrepteret, a Berlin-Brandenburg légikikötőt. A hányatott sorsú repülőtér az elkészültét követően majd' tíz évig volt tetszhalott állapotban, az eltelt időben viszont a költségek folyamatosan nőttek, és elérték a négy milliárd eurót. A 2012-es nagy kudarc oka a súlyos tervezési és kivitelezési hiányosságokban keresendő, de a megnyitó elhúzódását kártéritési perek és korrupciós botrányok is szegélyezték. A hivatalos indoklás szerint a rosszul lefektetett kábelek, a biztonsági tűzfalak hiánya, a problémás liftek és a tűzjelző-rendszer elégtelensége miatt halasztották el akkor a megnyitót. A "szellemterminál" működtetése havonta sokmillió euróba került hiszen az őrzés mellett a takarításról és egyes berendezések - így a terminálokat összekötő vasút - folyamatos üzemeltetéséről is gondoskodni kellett.

A hibaelhárítás mellett olyan pluszberuházásokra is sokat költöttek, mint például az online becsekkolás - ez ugyanis 2012-ben még nem volt napirenden. A hónapok óta tartó próbaüzem során már semmit sem bíztak a véletlenre: sokezer "statiszta" vett részt a működés főpróbáin, a ki-és beszállítás procedúrájában, a csomagfelvétel és kiadás tesztelésében.

Az eltelt évek alatt - állítólag - minden problémát kiküszöböltek és a Willy Brandt egykori kancellárról elnevezett reptér jövőre elméletileg már 27 millió utast is fogadhatna - kérdés, hogy a covid-járvány miatt hány utas veszi majd igénybe az új repteret. Most úgy tűnik, hogy az október 31-én megnyíló 1-es terminált elsőként a Lufthansa és az Easyjet használja majd - Tegel utolsó használója az AirFrance lesz. Az átadás után ugyanis bezárják Berlin patinás repterét, és a másik - egykori keletnémet - légikikötő Schönefeld neve is eltűnik - ez lesz az új légiközpont 5-ös terminálja.

Időközben megépült egy új épület is, amelyet 2-es terminálnak neveznek - de ezt még nem nyitják meg most. Az évente 6 millió utast kiszolgálására képes csarnok avatása majd akkor lesz-lehet időszerű, ha az utazási kedv ismét a tavalyi - 35 milliós - csúcs közelébe kerül. De erre vélhetően még éveket kell várni.