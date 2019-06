Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Több eljárás indult már a Viking norvég tulajdonosa ellen is

A gazdag nyugdíjasokra alapozva hasít a dunai szállodahajós biznisz, tíz év alatt másfélszeresére nőtt a forgalom. Az ágazat legnagyobb szereplője a Hableány balesetében is érintett Viking, amelynek köszönhetően norvég milliárdos tulajdonosa 20 év alatt kétszer annyi vagyont szerzett, mint Mészáros Lőrinc. Az üzletember ellen azonban eljárások is indultak szülőhazájában adóelkerülés és korrupció miatt.

A legnagyobb szereplő a Hableány balesetében érintett Viking: az alapító tulajdonos norvég milliárdos 20 év alatt kétszer annyi vagyont szerzett, mint Mészáros Lőrinc. Ő ugyan a szabad piacon kereste a szédületes vagyonát, botrányok és korrupciós vádak is színesítik karrierjét - írja a portál.

A dunai szállodahajókból a legtöbb Passau és Budapest között közlekedik, ezért a portál - teljes körű régiós adatok hiányában - erre alapozta a becslését, amely szerint tíz év alatt másfélszeresére nőtt a vendégek száma. Bécsnél az osztrák Duna hajózásával foglalkozó állami cég, a Viadonau éves jelentése szerint 2017-ben 450 ezer szállodahajó utas volt a Dunán, ami 8,4 százalékos növekedés volt egyetlen év alatt - ezt az ütemet évek óta tartja az iparág. Ez az erőltetett ütem azonban kifulladni látszik - írja a portál.

A vendégek tehetős nyugdíjasok

A turisták nagy része tehetős és idős: a Passaui Egyetem felmérése szerint az utasok fele havi 4 ezer eurónál többet keres, 41 százalékuk 60-70 év közötti, további 35 százalékuk 70-80 év közötti, 71 százalékuk nyugdíjas.

Passauban úgy becsülik, hogy 110 millió bevételt jelent évente ez az iparág, aminek a fele a buszos utaztató cégekhez kerül. Budapesten nem érhetők el hasonló adatok - jegyzi meg a G7.hu. A dunai hajózásokon évi 450 ezer turista átlagosan 2-3 ezer eurót fizet az utakért, így 300-420 milliárd forintos bevétellel lehet számolni. Ennek legnagyobb része pedig a Viking River Cruises vállalatcsoprthoz kerül. Egy hajózási oldalról az derül ki, hogy 68 hajójuk van, 2018-ban 2 milliárd dollár volt a bevételük és 350 ezer utast szállítottak. Igaz, ebbe nem csak a dunai bevételt számítják bele.

Érdekes csavar

A Viking időben ment rá a dunai hajózásra, az alapító Torstein Hagen vagyonát 2,4 milliárd dollárra teszik, ezzel Norvégia hatodik leggazdagabb embere. A norvég üzletembert azonban szülőhazájában, Norvégiában adóelkerüléssel vádolják, de tiltott lobbizás miatt is indult ellene eljárás, miután 2015-ben a bergeni polgármester Hagentől több nagyértékű ajándékot fogadott el. A gyanú szerint a norvég hajózási szabályok módosításában várt segítséget a bergeni polgármestertől Hagen.

Hagent amiatt is kritikák érték, hogy 2019 márciusában 1300 utassal a fedélzetén megállt egy óriási vihar közben a Viking egyik hajója, és helikopterrel kellett menteni több száz utast az adófizetők pénzén. A vihar miatt akkor egy norvég hajó sem futott ki a kikőtőből, a Viking is csak azért, mert állítólag időben vissza kellett érni Londonba. A hajón utazó amerikai utasok egyébként most 10 millió dollárra perlik a céget az átélt problémák, a fejetlenség és káosz miatt.

Kizsigerelt munkavállalók

Az európai folyók szállodahajóinak üzemeltetőit - amelyek közül a Viking a legnagyobb, hiszen a piac körülbelül felét birtokolja - az üzleti etikai hozzáállás miatt is rendesen érik kritikák - mutat rá a G7.hu. A hajók legnagyobb része a Dunán és a Rajnán svájci zászló alatt közlekedik, ezért a svájci szabályok vonatkoznak a munkavállalókra is. A BZ Basel újság pedig a napokban írt arról, hogy mennyire rosszak a munkakörülmények ezeken a szállodahajókon, a 14-16 órás munkanap a minimális elvárás, miközben a bérek alacsonyak, a túlórákat pedig a cégek rendszeresen nem fizetik meg.

A G7 szerint a Nautilus hajózási szakszervezet már 2017-ben figyelmeztetett arra, hogy az abban az évben Németországban két halálos áldozatot követelő hajóbaleset is a rossz munkakörülményekre volt visszavezethető, amelyek úgy általában is súlyos problémákat okoznak.

A szakszervezet friss jelentése szerint egyébként 135 svájci hajón 1600 hajós és 7000 vendéglátásban dolgozó munkavállaló dolgozik a Dunán.